Graciela Villarreal, candidata (Morena) a Edil en NL, es atacada en mitin; sale ilesa

Ciudad de México, 13 de abril (SinEmbargo).- Graciela Villarreal, aspirante de Morena-PVEM a la presidencia municipal de El Carmen, en Nuevo León, sufrió un ataque armado durante un recorrido por las calles de la colonia Buena Vista, del cual resultó ilesa.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se registró a las 17:40 horas de ayer en la calle Centauro y Andares, al norte de Monterrey. En el lugar, dos sujetos en motocicleta abrieron fuego contra la candidata que encabezaba un mitin para luego huir, sin que fueran capturados.

Ante el percance, una apersona del equipo de Graciela Villarreal resultó herida. Se trata de un fotógrafo de 33 años, encargado de cubrir las actividades de la abanderada, quien fue trasladado por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica.

Al lugar de los hechos arribaron elementos de la Fuerza Civil para realizar las investigaciones correspondientes y resguardar la zona, según informó el Secretario de Seguridad Pública del estado, Gerardo Palacios Pámanes.

“Sobre los hechos sucedidos en El Carmen el día de hoy, se informa que la candidata ha quedado bajo la custodia permanente de Fuerza Civil”, indicó el mando a través de la cuenta de X de la corporación.

Tras la agresión armada, el candidato de la coalición Morena-PVEM-PT al Senado de la República, Waldo Fernández, denunció que tanto él como su compañera de la segunda fórmula, Judith Díaz Delgado, condenaban el ataque armado en contra de Graciela Villarreal en Monterrey.

“Nos sentimos profundamente consternados ante la noticia del ataque armado en el evento de campaña de nuestra compañera Graciela Villarreal, candidata a la alcaldía de El Carmen por Morena y PVEM, con saldo de un herido”, escribió en sus redes sociales.

El Secretario de Seguridad de la entidad informó que Villarreal quedó bajo custodia permanente de la Fuerza Civil, luego de que la Secretaría de Seguridad Pública tomará el control para esclarecer los hechos. Además, descartó que su candidata haya recibido amenazas previamente.

“Estoy perfectamente bien. El compañero que sufrió la lesión también está bien. Quiero que sepan que no flaqueé. Sigo firme. En El Carmen tiene que llegar la primera Alcaldesa. Aquí en El Carmen no se toca a ninguna mujer. Muchas graicas y agradezco de todo corazón todos los comentarios y las buenas vibras. Tengo desde el cielo a dos angelotes que me están cuidando”, dijo en un video la candidata, publicado en su cuenta de Facebook.