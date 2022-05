Tropas rusas están retirándose de la ciudad de Járkov en Ucrania, asegura NYT

El medio estadounidense afirma que el ejército ruso ha perdido terreno en la región vecina al Donbás, lugar donde están las autoproclamadas repúblicas de Donestk y Lugansk.

Nueva York, 13 may (EFE).- El Ejército ruso está retirando tropas de la ciudad de Járkov, la segunda mayor urbe de Ucrania, sobre la que había intensificado sus bombardeos en los últimos días, aseguró este viernes el diario The New York Times.

El rotativo, que cita fuentes oficiales ucranianas y de los aliados occidentales, asegura que los rusos han perdido terreno en esta región vecina al Donbás, donde están las autoproclamadas repúblicas de Donestk y Lugansk, ambas reconocidas por Moscú.

Precisamente, el Ejército ruso pretende controlar Járkov para poder asegurarse el éxito de la ofensiva que ha lanzado sobre esas dos regiones prorrusas.

De confirmarse esta situación sería uno de “los mayores reveses sufridos por Rusia desde su retirada de Kiev el mes pasado”, destacó el diario.

🇷🇺🇺🇦El ejército ucraniano ha lanzado contraofensivas en las cercanías de Pecheniy (Oblast de Jarkov) y Novopavlivka (Oblast de Kherson). Más en nuestro mapa:https://t.co/jgytgmgxZp pic.twitter.com/xhTEViX7Fo — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) April 30, 2022

Las autoridades ucranianas creen que el Kremlin probablemente redirigirá las tropas ahora hacia el sureste, donde se dice que está reforzando sus fuerzas en Izium, una ciudad que capturó el mes pasado.

Izium, a unas dos horas al sureste de Járkov, se ha convertido en un centro de operaciones crucial para Rusia que, al parecer, está logrando avances en la región oriental del Donbás, donde la lucha ha sido implacable y sus fuerzas son ayudadas por grupos paramilitares prorrusos.

Rusia trata en las últimas semanas de establecer un corredor que le permita a sus tropas moverse desde el este de Ucrania hasta la península de Crimea, que ya invadió en 2014.

Para ello, ha redoblado su ofensiva en el Donbás y trata de hacerse con el control total de la ciudad portuaria de Mariúpol, donde apenas un reducto de soldados ucranianos, en su mayoría del regimiento Azov, resisten atrincherados en las instalaciones de la acería de Azovstal.