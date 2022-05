Bombardeo ruso sobre una escuela de Lugansk, Ucrania, deja al menos 62 muertos

Madrid, 8 de mayo (Europa Press).- Al menos 62 personas han muerto en el ataque aéreo ruso del sábado sobre un colegio de Belogorovka, en la provincia ucraniana de Lugansk, según ha denunciado el Gobernador civil-militar de la región, Serhii Haidai.

El responsable ucraniano ha explicado en su canal en Telegram que el sábado a las 16:37 horas un bombardeo ruso provocó un incendio en el centro educativo y en la Casa de la Cultura de la localidad, según recoge la agencia de noticias ucraniana Ukrinform.

Las llamas fueron extinguidas unas cuatro horas después y fue entonces cuando se descubrieron dos cuerpos entre los escombros. Otras 30 personas fueron sacadas de entre los restos del edificio, siete de ellas heridas. En el lugar se refugiaban unas 90 personas.

🇺🇦 MFA strongly condemns #Russian shelling of a school in Bilohorivka, sheltered 60 people, on May 7. #Russia committed this brutal war crime shortly before the Day of Remembrance and Reconciliation, constantly repeating the tragedy of World War II.#StopRussianWar pic.twitter.com/dxf3fX7GrZ

