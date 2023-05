DeSantis vuelve a cuestionar al Gobierno mexicano: “Debe rendir cuentas por cárteles”

Ciudad de México, 13 de mayo (SinEmbargo).– El Gobernador republicano ultraconservador de Florida, Ron DeSantis, insistió en cuestionar este sábado al Gobierno mexicano, al asegurar que “permiten que muchas cosas pasen” y deben rendir cuentas ante el flujo migratorio que llega a Estados Unidos, así como el tráfico de droga hacia aquel país impulsado por los cárteles mexicanos.

DeSantis viajó hasta esa entidad ya que es la primera en organizar sus elecciones primarias en el Partido Republicano rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. DeSantis, que aún no ha confirmado que competirá por la Casa Blanca, ha realizado este tipo de eventos y los expertos consideran que el endurecimiento de varias posturas tienen que ver precisamente con su deseo de entrar en la carrera.

— Never Back Down (@NvrBackDown24) May 13, 2023

WATCH: Ron DeSantis speaks about how he'd stop illegal immigration, brings Iowans to their feet pic.twitter.com/sy1EvusUcq

Antes, en el mismo discurso, DeSantis se refirió a la crisis migratoria vivida en la frontera con México. “Debemos restaurar una normalidad: somos una nación con fronteras, nuestra soberanía importa, no me digan que los extranjeros pueden decidir cruzar la frontera cuando quieran. nosotros decidimos como estadounidense, tenemos ese derecho de una frontera segura”, afirmó, ante los aplausos de los asistentes.

Luego, sin ninguna prueba de que eso suceda, DeSantis aseguró que “los estadounidenses están muriendo por lo que pasa en esa frontera, criminales extranjeros entran, incluso criminales en la lista de terroristas están entrando, ustedes se merecen una frontera segura”, dijo. Menos del 0.002 por ciento de los migrantes que atraviesan la frontera han sido detenidos por llevar fentanilo, de acuerdo con el Gobierno de México. Además, no se ha dado a conocer qué supuestos criminales en la lista de terroristas han entrado por la frontera mexicana, si es que alguno ha entrado.

Por su parte, DeSantis respaldó que se construya un muro a lo largo de la frontera sur. “Yo respaldo eso, siempre lo he respaldado”, dijo.

Ron DeSantis in Iowa: "At the end of the day, governing is not about entertaining. Governing is not about building a brand or talking on social media and virtue signaling.

"It's ultimately about winning and about producing results," pic.twitter.com/GdXgTYzrrl

— Never Back Down (@NvrBackDown24) May 13, 2023