“Alito” no quiere dejar el PRI: grupos internos; exigen renovar a toda la dirigencia

Agrupaciones dentro del PRI piden que Alejandro Moreno deje su cargo como dirigente para que el partido se fortalezca y no sea “un lastre para la alianza”, como expresó hoy Fernando Lerdo de Tejada, líder de Plataforma PRI y exvocero en la Presidencia de Ernesto Zedillo.

Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).– Militantes del PRI demandaron a Alejandro Moreno Cárdenas, previo a su reunión programada para este martes con expresidentes del partido, la necesidad de renovar la dirigencia ya que, denunciaron, no ha mostrado apertura sobre el tema, lo que les preocupa porque buscan fortalecerse como fuerza política y no ser un “lastre” para la alianza Va por México.

Los líderes de Plataforma PRI, Alianza Generacional y Movimiento Líder, grupos formados por priistas, informaron en conferencia de prensa que ayer expusieron su demanda a Alejandro Moreno y algunos integrantes del Comité Nacional del partido, pero “Alito” no se pronunció a favor de modificar los estatutos del partido que permitirían comenzar con la renovación de la dirigencia y los consejos estatales.

“Acá hemos hablado de la renovación de la dirigencia, no se trata de una o dos personas, se trata de toda la dirigencia federal. Él [Alejandro Moreno] dijo que estaba de acuerdo en que había posibilidades de renovarla, pero sobre el estatuto –que establece la gestión por cuatro años de quienes son electos como presidentes del PRI– él dijo que todavía no estaba dispuesto a eso [a modificarlo]”, comentó el exdiputado José Ramón Martel, fundador de la Alianza Generacional.

José Encarnación Alfaro, representante del Movimiento Líder, mencionó que pese a la negativa insistirán en el diálogo y en “apelar al sentido ético de las y los dirigentes”, por eso pidió a Moreno Cárdenas escuchar el descontento de la militancia en los estados, misma que ha crecido porque el PRI sigue sin ganar elecciones.

“¿Por qué no toma impulso la dirigencia, por qué no va y les pregunta a las y los militantes de los estados si quieren que siga al frente? ¿Por qué no hace una consulta, por qué no se atreven a preguntarle a la militancia si estamos de acuerdo? Porque lo más fácil es convocar a su Consejo Nacional para que le exprese el apoyo, convocar a los dirigentes estatales del partido, muchos de los cuales él ha impuesto como incondicionales para que le expresen su apoyo, o a diputados que él puso en la Cámara, pero la militancia es más amplia […] Si con este pulso no son capaces de entender la voz del priismo, tendríamos que tomar otras vías”, dijo en conferencia.

Alejandro Moreno ha sido criticado por integrantes del Revolucionario Institucional (PRI) porque el 6 de junio, sólo un día después de la jornada electoral donde el partido perdió Oaxaca y, por primera vez en su historia, la gubernatura de Hidalgo, se reunió con el Comité Ejecutivo Nacional para discutir las acciones rumbo a los comicios de 2023, donde buscan mantener los gobiernos de Coahuila y el Estado de México. Esa semana también conversó con los dirigentes de ambas entidades para abundar en el tema.

Estamos en sesión de trabajo con los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, para analizar los resultados de las elecciones y dar inicio a las acciones rumbo al 2023. 🇲🇽 pic.twitter.com/JJrO7PVwQJ — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 6, 2022

Ahora me reúno con @rigofuentes, presidente del @PRICoahuila, para revisar los temas de nuestro partido en su entidad y definir rutas de acción en favor de la militancia. ¡Es hora de redoblar esfuerzos rumbo al 2023! pic.twitter.com/rxvXd3ySGw — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 9, 2022

Militantes agrupados en el Frente Nacional “Democracia y Justicia Social” tomaron estas acciones como una falta de autocrítica, calificaron de “fallida” la gestión de “Alito” Moreno porque desde agosto de 2019, cuando asumió el cargo, no ha dado resultados. También cuestionaron que el exgobernador de Campeche (2015-2019) electo para liderar al PRI hasta agosto de 2023 utilice al partido para promover sus intereses, pues desde diciembre del año pasado, durante la XXIII Asamblea Nacional, hizo público su interés por buscar la Presidencia de México.



El PRI tenía 14 estados cuando asumió Alejandro Moreno, para finales de año sólo gobernará tres. En los dos años dentro de la alianza Va por México perdió Colima, Campeche, Baja California Sur, Zacatecas, Tlaxcala, Sonora, Sinaloa y San Luis Potosí. En los comicios del 5 de junio el tricolor perdió Oaxaca e Hidalgo, pero su candidato –apoyado por la coalición PAN-PRD– ganó Durango, por lo que sólo le quedarían esa entidad, el Estado de México y Coahuila que renuevan Gobernatura en 2023.

“La dirigencia del PRI no ha entendido la primera obligación de un partido político: ganar elecciones. Un partido que no gana elecciones no cumple con su función, una dirigencia que no tiene la capacidad de que su partido gane elecciones es una dirigencia fallida”, opinó Encarnación Alfaro.

“Esto va más allá de la evolución de los resultados electorales. Nuestro partido se encuentra en una profunda crisis. Nuestras votaciones van claramente a la baja y los rechazos a la alta, tenemos un problema de imagen y no se están tomando las medidas necesarias para hacer competitivo a nuestro partido”, expresó por su parte Fernando Lerdo de Tejada, líder de Plataforma PRI y exvocero en la Presidencia de Ernesto Zedillo.

El Frente Nacional urgió la renovación de la dirigencia para que el partido deje de ser “un lastre para la alianza” con Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). José Encarnación Alfaro responsabilizó a Alejandro Moreno de la confusión que ha causado entre la militancia la coalición con sus adversarios políticos, que, opinó, tal como está ahora “no tiene propuesta”.



Otra de sus exigencias es revisar cómo está integrado el Consejo Político Nacional y los Consejos Estatales y, en tercer lugar, que se convoque a la Asamblea Nacional Extraordinaria para elaborar un “Proyecto Alternativo de Nación” que sirva como referente para “Va por México”.

A las exigencias de militantes se sumaron este fin de semana nueve exdirigentes del PRI, quienes pidieron a Alejandro un diálogo sobre el futuro del partido.

“No es la primera vez que atravesamos situaciones complejas. Hoy nuestro partido transita por un momento especialmente delicado, de cuya atención, evolución y solución dependerá su futuro”, explicaron en una carta difundida el sábado.

La misiva fuje firmada por los expresidentes priistas Claudia Ruiz Massieu Salinas, Carolina Monroy del Mazo, Manlio Fabio Beltrones Rivera, César Camacho Quiroz, Pedro Joaquín Coldwell, Beatriz Paredes, Humberto Roque Villanueva, Dulce María Sauri y Roberto Madrazo; además del actual Senador Miguel Ángel Osorio Chong.

Moreno Cárdenas aceptó la propuesta, por lo que se reunirá con ellas y ellos el 14 de junio a las 10:00 horas en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, ubicado en la colonia Buenavista de la Ciudad de México.

