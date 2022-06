Líder priista acusa a “Alito” de usar al partido para su candidatura presidencial

Luego de la derrota en la elección del pasado domingo 5 de junio, el Frente Nacional “Democracia y Justicia Social” exigió la “renovación inmediata” del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, que encabezan Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano Austria por haber sumido al partido en una “profunda crisis”.

Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).- Alejandro Moreno Cárdenas se aprovechó de su posición como presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para cumplir sus aspiraciones políticas y promover su candidatura a la presidencia de la República en 2024, acusó José Encarnación Alfaro, representante del movimiento LIDER.

“El presidente del partido, en lugar de estar preocupado y ocupado por los procesos locales, estaba más bien atendiendo la promoción de su aspiración para ser candidato a la presidencia de la República, primero del PRI y luego de la alianza Va por México, tan es así que hasta se montó un evento especial en Nuevo León para que lo destaparan como candidato a la Presidencia de la República”, dijo el exdiputado federal en entrevista con Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube en el canal de SinEmbargo Al Aire.

José Encarnación Alfaro aseguró que si bien es legítimo y válido que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI aspire a ser candidato a la Presidencia de la República, debe primero separarse del cargo, pues de lo contrario vulneraría los derechos de aquellos militantes que también tienen aspiraciones para 2024.

“Ya tuvimos una experiencia con quien fue presidente del partido y candidato a la Presidente de la República, el candidato Roberto Madrazo, y no nos fue bien, no nos fue nada bien como partido, los priistas que tenemos toda la vida en la militancia tenemos memoria y sabemos qué es lo que le conviene al partido en este momento: es la elección de una nueva dirigencia que nos permita construir mejores condiciones para el partido, para competir con mejores expectativas en los procesos de Coahuila, Estado de México y por supuesto en el proceso federal”, expresó.

Luego de la derrota del PRI en la elección del pasado domingo 5 de junio, el Frente Nacional “Democracia y Justicia Social” exigió la “renovación inmediata” del CEN, que encabezan Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano Austria por haber sumido al partido en una “profunda crisis”.

“Es evidente que la dirigencia nacional del partido no ha podido cumplir con su responsabilidad primaria que es ganar elecciones; y en cambio ha asumido una visión patrimonialista, con una actitud excluyente, autoritaria y centrada sólo en intereses y ambiciones personales, constituyéndose, además, en motivo de bochornosos escándalos que afectan nuestra imagen y prestigio”, mencionó la corriente en un desplegado.

Las agrupaciones Movimiento Líder, de José Encarnación Alfaro; la Plataforma PRI de Fernando Lerdo de Tejada y la Alianza Generacional de José Ramón Martell, agrupadas en el Frente Nacional, convocaron a los dirigentes históricos, líderes actuales y excandidatos a que se sumen para definir el nuevo rumbo del partido y evitar que siga dominado por interés particulares.

Ante esta situación José Encarnación Alfaro indicó que quienes suscriben este comunicado no buscan crear divisiones dentro del partido, sino analizar de manera objetiva los resultados electorales de 2021 y del pasado fin de semana.

“Quienes suscribimos este comunicado no somos políticos o militantes que estemos buscamos conflicto, confrontación o división interna, se trata de analizar con objetividad, de revisar seriedad y compromiso político los resultados electorales de 2021 y del pasado 5 de junio para ubicar que estamos frente a una dirigencia nacional fallida, que no ha cumplido con los objetivos trazados por los órganos que los llevaron al ejercicio de su encargo”.

El líder priista recalcó que los recientes fracasos en las urnas y la pérdida de estados que eran considerados como clave para el PRI, dejan en evidencia que la actual dirigencia no es lo que el partido requiere de cara a las elecciones de los próximos dos años.

“Perder o no ganar 19 de 20 elecciones a Gobernador, ganar solo una, en colación electoral, no con mérito propio del partido que es el caso de Durango, pero perder 10 estados que gobernábamos, estar a punto de perder el registro en Quintana Roo como partido local y perder las prerrogativas y la disminución tan drástica de electores a favor del partido nos hace ver que la dirigencia nacional no es la que requerimos para afrontar los retos de 2023 y 2024”.

Finalmente, José Encarnación Alfaro dijo que Alejandro Moreno debe dejar su cargo como presidente del PRI, pues en caso de mantenerse hasta el próximo, se estaría condenando al PRI a un fracaso histórico.

“Alejandro ha hecho todo lo posible para mantener el control estatutario del partido, se ha adueñado de los órganos de gobierno y ha procurado poner incondicionales en los comités directivos estatales para tener sus firmas, yo casi estoy seguro que la respuesta de Alejandro a este movimiento que se inicia hoy, va a ser convocar al consejo político para que este declare su apoyo, respaldo a Alejandro Moreno y así van a levantar un acta, pero esa acta se puede convertir en el acta de defunción del PRI. Si esta dirigencia nacional se empeña en mantenerse con argumentos estatutarios que han manejado a su antojo estarían condenando al partido a su fracaso histórico y a su extinción”.

Morena logró consolidarse como la principal fuerza política de México y luego de la jornada electoral del pasado domingo queda con el poder de 20 entidades, seguido del Partido Acción Nacional (PAN) que tiene bajo su control cinco estados.

Del otro lado están los números históricos del PRI: perdió Hidalgo, uno de sus principales bastiones, con una de sus principales militantes, Carolina Viggiano. También se despide de Oaxaca, estado que había recuperado hace poco con Alejandro Murat Hinojosa. Sin embargo, en alianza logró colocar a Alejandro Villegas Villarreal como el virtual Gobernador de Durango.

Junto con el triunfo en Durango, el PRI mantiene sus gobernaturas en el Estado de México y Coahuila, las cuales se disputarán el próximo año con un escenario sombrío, porque en uno de los dos deberá ceder la candidatura al PAN, con lo que, de ganar en el otro, sólo tendría una Gubernatura de sello netamente priista y, de perder, se quedaría sin ninguna.

Es decir, ante la elección federal de 2024, el PRI llegaría exactamente como el Partido Revolucionario Demócrata (PRD), sin ningún Gobierno estatal y dependiendo sólo del PAN.