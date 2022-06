La dura derrota del domingo moviliza a priistas contra Alito y otros dirigentes

Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).– Luego de la derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la elección del pasado domingo, el Frente Nacional “Democracia y Justicia Social” exigió la “renovación inmediata” del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), que encabezan Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano Austria por haber sumido al partido en una “profunda crisis”.

“Es evidente que la Dirigencia Nacional del Partido no ha podido cumplir con su responsabilidad primaria que es ganar elecciones; y en cambio ha asumido una visión patrimonialista, con una actitud excluyente, autoritaria y centrada sólo en intereses y ambiciones personales, constituyéndose, además, en motivo de bochornosos escándalos que afectan nuestra imagen y prestigio”, destacó la agrupación priista en un desplegado.

Las agrupaciones Movimiento Líder, de José Encarnación Alfaro; la Plataforma PRI de Fernando Lerdo de Tejada y la Alianza Generacional de José Ramón Martell, agrupadas en el Frente Nacional, convocaron a los dirigentes históricos, líderes actuales y excandidatos a que se sumen para definir el nuevo rumbo del partido y evitar que siga dominado por interés particulares.

El Frente Nacional reconoce que el PRI se encuentra en una profunda crisis, y como prueba son “los fracasos electorales de 2021 y 2022, en las que sólo se ganó una de las 20 gubernaturas que se eligieron y se perdieron 10 estados que ya gobernaban.

Por ello propusieron tres coas:

1. La renovación inmediata de la dirigencia nacional a fin de iniciar una nueva etapa con una dirigencia de consensos. “Es una congruencia del balance de resultados a los retos inmediatos, es una cuestión de ética política, honestidad, responsabilidad, de dignidad y de atención superior al partido”.

2. Que se revise la integración del Consejo Político nacional y de los Consejos Estatales a fin de elegir de forma incluyente los órganos de Gobierno del PRI.

3. Se convoque a una Asamblea Nacional Extraordinaria para actualizar estructuras, renovar estrategias y elaborar un Proyecto Alternativo de Nación que sea referente y que constituya la alianza “Va por México” en una auténtica propuesta de coalición.

Invitaron a todos los militantes priistas a fortalecer al partido.

“Un PRI débil no conviene a nadie, no conviene a la democracia mexicana y a la pluralidad política; no conviene a la alianza Va por México, no conviene al país”, detallaron.