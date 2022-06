PRI-PAN-PRD ven “tiro” en 2024, pese a su retroceso. MC se relega y pinta su raya

–Con información de Romina Gándara y Obed Rosas

Ciudad de México, 7 de junio (SinEmbargo).– La alianza Va por México ve “un tiro” para la elección de 2024, en la cual ha enfocado sus baterías, pese a que luego de la jornada del 5 de junio su control territorial quedó relegado a una cuarta parte del país, después de la pérdida de cuatro entidades —Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas— que gobernaba, una situación que ha llevado a prender alarmas dentro del panismo, que a la fecha es la segunda fuerza política.

La elección del domingo también ha tirado por la borda uno de los principales argumentos empleados por los líderes de la coalición ​​—entre ellos Claudio X. González​​— sobre la importancia de sumar a Movimiento Ciudadano al bloque opositor. En ninguno de los estados ganados por Morena, los votos obtenidos por la autodenominada “tercera vía” pudo significar diferencia alguna. El partido fundado por Dante Delgado presumió un “crecimiento exponencial” en este proceso, pero en los hechos no ganó nada.

“Es momento de revalorar todo y no engañar a los mexicanos ni a la militancia. Salir y decir que te fue bien en una elección que de 15.6 millones de personas gobernadas (en alianza), perdiste 12.5 millones es no tener vergüenza”, criticó el Senador Damián Zepeda, uno de los principales críticos de Acción Nacional, su partido, y de la alianza Va por México.

El reclamo de Zepeda no es menor. El PAN, la principal fuerza opositora, continúa la tendencia de irse desdibujando a nivel nacional mientras su dirigencia se aferra a la alianza político-electoral con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en vez de buscar otras opciones como Movimiento Ciudadano rumbo a las ligas grandes de 2024.

En 2018, cuando comenzó la ola morenista, 11 estados eran blanquiazules: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Tamaulipas, Quintana Roo y Yucatán.

A finales de 2022, de acuerdo con los resultados preliminares, sólo gobernará en cinco: Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Yucatán y el bastión que mantuvo este domingo, Aguascalientes, cuya virtual ganadora Teresa Jiménez fue señalada de contratos de luminarias con sobreprecios cuando fue Alcaldesa de la capital hidrocálida.

Es decir, en cuatro años, Acción Nacional perdió la mitad de su músculo y, entre las seis entidades en disputa este 5 de junio, de las cuatro que dominaba, se quedó sólo Aguascalientes y cedió el control de Durango al PRI.

La situación en su aliado tricolor no luce mejor: ha perdido el 85 por ciento de su poder territorial al quedar con tres entidades respecto a las 21 que gobernaba en 2009. Pese a ello, la dirigencia del partido insiste en apostar por la alianza y atribuir los resultados del domingo a factores ajenos a ellos.

“Las personas no participaron, se incrementó el abstencionismo en muchos casos y esto también nos advierte la voluntad de las personas o incluso que están dudando cuál es el valor que tienen ellos al momento de participar”, comentó en entrevista con SinEmbargo Al Aire , Carlos Iriarte, Secretario de Acción Electoral del CEN del PRI, al argumentar una posible explicación sobre el resultado electoral.

En lo que respecta al Partido de la Revolución Democrática (PRD), su retroceso fue el más notable. En cuatro de las entidades su votación se perfila a ser menor al 3 por ciento —con lo cual perdería su registro estatal—, entre ellas, Quintana Roo donde ellos abanderaron a la candidata Laura Fernández Piña. En total, en todos los estados de este proceso, el Sol Azteca sólo logró poco más de 94 mil votos.

EL PAN “SIMULÓ” TRIUNFO

El dirigente del PAN Marko Cortés insistió el domingo en que funciona la coalición Va por México, impulsada por el empresario Claudio X. González y el exdirigente patronal Gustavo de Hoyos. Pero otros panistas, como el Senador Damián Zepeda proponen alternativas para alcanzar la silla grande:

Entre los presidenciables panistas, el mejor posicionado es el excandidato Ricardo Anaya Cortés, refugiado en Estados Unidos en medio de señalamientos de haber recibido un soborno millonario para aprobar la Reforma Energética del Gobierno de Enrique Peña Nieto. Cortés también ha levantado la mano al Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero. Este miércoles la Corte determinará si se le retira su fuero.

El Senador Zepeda cuestionó que la dirigencia panista siga del hombro del PRI, con “un rechazo clarísimo” de la ciudadanía. El panista dijo que la “simulación” de un triunfo “está fuera de lugar”, por lo que el PAN debe configurar su estrategia o seguirá perdiendo lo que le queda.

Más allá de Aguascalientes, “tanto para el PAN como para la oposición, es un resultado desastroso”, reconoció en ánimo constructivo para ser la alternativa de un “cambio a futuro”.

Zepeda recriminó que se está repitiendo la misma actitud que en las elecciones de 2021 cuando también se emitió un discurso de victoria cuando de las 15 gubernaturas, ninguna ganó la coalición, comportamiento que se observa, además de en la dirigencia, en otros panistas como la legisladora Mariana Gómez del Campo, sobrina de Margarita Gómez del Campo, que se atribuyen a que Morena no haya ganado las seis de seis entidades en juego.

“Parece más bien que el interés es defender una dirigencia y una decisión tomada, y no hacer un análisis real de lo que pasó en estas elecciones. Están queriendo defender una decisión a toda costa que ha resultado un fracaso”, reiteró Zepeda.

“La narrativa de que la alianza es la manera de ganar no tiene una evidencia atrás. Al contrario, la evidencia muestra que sí se le puede ganar a Morena cuando tienes muy consolidado el trabajo local, un buen gobierno que está ahí como en Querétaro, Chihuahua, Aguascalientes”, aseguró el legislador.

EL PRI APUESTA POR LA ALIANZA

Desde que se integró a la alianza, el PRI ha operado en números rojos. Ha perdido Colima, Campeche, Baja California Sur, Zacatecas, Tlaxcala, Sonora, Sinaloa y San Luis Potosí, una tendencia que viene desde 2018 cuando dejó la Presidencia de la República. El domingo Hidalgo cambió 93 años de gobiernos priistas, y Oaxaca, recuperada hace seis años, también la perdió el tricolor. Ahora el próximo año pondrá a prueba su operación en Coahuila y Estado de México, dos de los tres estados que mantiene en su poder, luego de que ganara en estas elecciones Durango.

El triunfo en Durango, el único que ha tenido el PRI en cinco años, el primero desde que “Alito” es dirigente del tricolor, ha llevado a la dirigencia priista a proclamar el resultado del domingo como un triunfo que no hubiera sido posible sin la alianza.

Destacó que, respecto a 2018, en Aguascalientes hubo un 6 por ciento menos de participación ciudadana, casi la misma participación que ese año tuvo Durango; en Hidalgo, un 15 por ciento menos de votación; en Oaxaca, 25 por ciento menos; en Quintana Roo, un 15 por ciento menos; y en Tamaulipas, un 4 por ciento menos.

Aunque desde el PAN, se ofrece una explicación. “Los estados que está perdiendo en este momento la oposición, que se le están yendo de las manos, Hidalgo, Quintana Roo y Oaxaca, son estados donde gobernaba la oposición, pero donde los gobernadores claramente tenían desde hace meses, sino es que hace años, una simpatiza clara por el proyecto del Presidente de la República”, dijo a SinEmbargo Al Aire, Jorge Triana, vicecoordinador panista en la Cámara de Diputados.

Pese a ello, el PRI encabezado por Alejandro Moreno Cárdenas se muestra confiado tanto de la alianza como de los resultados que podrá obtener en 2023 y en 2024.

“Si nosotros pensamos en términos de país, estoy seguro que muchas y muchos contribuiremos a construir un diálogo que permita ser un frente opositor responsable y, en el caso particular de los que gobernamos, mantenernos en el poder a través de una alianza que sea dinámica, que sea cada vez mejor comprendida por la sociedad y sea asimilada por los integrantes de cada uno de los partidos”, mencionó Iriarte, Secretario de Acción Electoral del partido.

LAS CUENTAS DE LA “TERCERA VÍA”

Movimiento Ciudadano resaltó que en esta elección intermedia de 2022 tuvieron un crecimiento exponencial, pese a que en los hechos no ganaron nada como sí sucedió en la elección de 2021, cuando obtuvieron la gubernatura de Nuevo León, con Samuel García; y los gobiernos municipales de Monterrey, con Luis Donaldo Colosio Riojas, así como Campeche con Biby Rabelo; Guadalajara, con Pablo Lemus, y Juan José Frangie en Zapopan; o como sucedió en 2018 cuando triunfaron en Jalisco, con Enrique Alfaro.

El partido naranja enfatizó en ese entonces que en las elecciones de 2021 fue el proceso en el que más personas votaron por esa opción política, con un crecimiento de entre 7 por ciento a 7.5 por ciento, lo que representaba al menos un millón de votos más que en elecciones anteriores.

Sin embargo, para este domingo en el que repitieron la dosis de ir solos, en busca de consolidarse como una “tercera vía” apenas superó el 4 por ciento de la votación. Si se junta la votación total en los seis estados, sólo obtuvieron 239 mil 547 vootos, de acuerdo con el Programa de Resultados Preliminares de 2022.

Quintana Roo fue el único estado en el que tuvieron el mejor resultado. Ahí, el morenista José Luis Pech obtuvo 13 por ciento de los votos, es decir, 65 mil 286 votos. En Aguascalientes, Anayeli Muñoz Moreno, quien fue Diputada local por el Partido Verde en 2013, logró 6.9 por ciento con al menos 32 mil 270 sufragios.

En Durango, donde venció el candidato de la alianza, Esteban Villegas, la candidata de MC, la expanista Patricia Flores Elizondo, jefa de la Oficina de la Presidencia de Felipe Calderón, alcanzó un 4.4 por ciento de los votos, es decir, 27 mil 514.

Y en Oaxaca, donde el Gobernador electo es el morenista Salomón Jara, la expanista Alejandra García Morlán, quien también ha sido asesora comercial de Grupo Modelo y CEMEX, sólo logró el 3.2 por ciento de los votos, es decir, 36 mil 873.

El candidato naranja en Tamaulipas, el expriista Arturo Diez Gutiérrez, obtuvo 3.1 por ciento. Quien fuera Alcalde de Ciudad Victoria entre el 2008 y 2010, coincidiendo con el periodo estatal de Eugenio Hernández Flores, logró 44 mil 895 votos.

Aunque el peor resultado de los candidatos de Movimiento Ciudadano fue el de Hidalgo, donde el exdiputado de Morena y cantante Francisco Xavier Berganza sólo logró el 3 por ciento de los votos, es decir, 32 mil 709.

Pese a este bajo número de sufragios, Movimiento Ciudadano criticó la alianza Va por México y su líder máximo Dante Delgado aseguró que van a trabajar “como opción electoral para México en los procesos electorales del 2023, con candidatos propios” con la finalidad de llevarse las candidaturas en Estado de México y en Coahuila, bastiones priistas, y adelantó que harán lo mismo para las elecciones de 2024.

La dirigencia del partido naranja ha dicho que sí cuenta con los perfiles identificados que podrían dar la batalla presidencial, entre ellos, el propio Gobernador de Nuevo León, Samuel García y el Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio.

“Hay muchos perfiles que están formados en Movimiento Ciudadano y que no pertenecen a ningún otro partido. Si uno revisa la trayectoria de la mayoría de los presidenciales, habría que revisar si han estado o no en otros partidos, pero nosotros no cerramos la puerta a nada. Creo que en la vida y en la política uno tiene que valorar las cosas en su contexto y en su momento; y ya llegará el momento de definir, pero de que hay personajes, los hay”, dijo Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, Secretario General del partido, en una entrevista previa.