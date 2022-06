Jorge Triana asegura que Acción Nacional sí podría irse con Luis Donaldo para 2024

Luis Donaldo Colosio Riojas no sólo es presidenciable, incluso puede ser el más rentable que los posibles aspirantes de Morena a la presidencia de México que estará en juego en 2024, así lo afirmó Jorge Triana, Vicecoordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados.

Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).- Luis Donaldo Colosio Riojas, Alcalde de Monterrey, en Nuevo León, puede abanderar una coalición como la que el PAN busca construir con los partidos de oposición, reconoció Jorge Triana, Vicecoordinador de Acción Nacional en la Cámara de Diputados.

“Luis Donaldo Colosio cumple con una característica que me parece esencial y fundamental para que pueda ser un abanderado de una coalición como la que estamos perdiendo: no milita en ninguno de los partidos de oposición, ni siquiera en Movimiento Ciudadano, no tiene un nivel de conocimiento amplio él, pero su apellido sí, es una persona que pudiera verse como que puede amalgamar de manera adecuada una coalición con miras al 2024, porque no tiene un compromiso con un partido político”, dijo en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela para el programa Los Periodista que se transmite por el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire.

El legislador panista sostuvo que Colosio Riojas no sólo podría aspirar a la Presidencia de México en las elecciones de 2024, sino que, incluso, tiene más posibilidades de competir que algunos de los posibles candidatos de Morena, como, dijo, muestran algunas encuestas que se han realizado.

“Las encuesta de opinión dicen que no solamente es presidenciable, sino que es el más rentable de los presidenciables, incluso contrastado con los personajes que tiene Morena formados, lo cual es sorpresivo para todos”, comentó el panista.

Triana explicó que la posibilidad de abanderar al hijo del excandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien fue asesinado a sólo unos meses de las elecciones de ese año, es porque no pertenece a ningún partido político y, además, está respaldado por su apellido.

Triana agregó que no ve a su partido apoyando a un candidato presidencial del PRI, ni a este apoyando a un panista en los comicios del 2024, ya que sería aspirantes con una filiación sólida. Sin embargo, sí apoyaría a alguien como Colosio Riojas o a alguien de la sociedad civil.

“A Luis Donaldo Colosio, a alguien de la sociedad civil sí lo puedo ver [con el apoyo del PAN], él cumple con esa característica”, sostuvo.

Respecto a las críticas que Dante Delgado, líder máximo de Movimiento Ciudadano, expresó contra la coalición Va por México, que perdió cuatro entidades, y que aseguró que su partido es el que está creciendo de manera exponencial por lo que buscará ir por el Estado de México y Coahuila en las elecciones de 2023, así como por la presidencia en solitario para 2024, Triana dijo que sólo se trata un porcentaje de entre 6 o 7 por ciento al partido naranja no le sirve de nada.

“No le encuentro la utilidad a su 6 o 7 por ciento, no le encuentro encaminada a qué va, no encuentro cuál es su crecimiento, hubo crecimiento en algunas gubernaturas, en algunos estados el año pasado, en 2021, Nuevo León que se ganó, fueron segunda fuerza en Campeche, fueron segunda fuerza en Colima, fueron segunda fuerza en Nayarit, pero hasta ahí llegó la fuerza de Movimiento Ciudadano”.

“Ellos [Movimiento Ciudadano] van a defender su 6 o 7 por ciento, que están sacando en promedio en cada uno de los estados, yo no le encuentro la utilidad a ese 6 o 7 por ciento”, reiteró el panista, quien enfatizó que sigue sin entender hacia dónde “va encaminado ese 6 o 7 por ciento, están haciendo todo lo posible por marcar una tercera vía, como si fueran una tercera opción, se vale, si no hubiera gente que creyera en esa tercera vía no tendrían ese 6 o 7 por ciento, lo que no encuentro es al final del día de qué va a servir en esta polarización que que se está dando, ese 6 o 7 por ciento, a quién le va a ser útil”,

“Creo que si se continúa por esta línea de polarización entre dos visiones, vamos a llegar a un 2024 completamente polarizado entre simplemente dos líneas, y Movimiento Ciudadano va a ser una línea muy marginal y no va influir en nada”, añadió el Vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados.

Incluso, afirmó que el PAN y Movimiento Ciudadano tienen una “alianza natural”. “En la Cámara de Diputados [MC] hacen una alianza natural con nosotros, es un grupo parlamentario, incluso, que se ha opuesto más a las visiones de Morena, que el propio PRI o en ocasiones que el propio PRD, o incluso que nosotros, es un partido de oposición legítimo, entiendo que no se quieran mezclar, me parece que el tema ahí que traen es más bien con el PRI, es un poquito con el PRI, pero la coincidencia de visiones en cuanto a oposición se refiere ahí está, ahí queda”, destacó.

Respecto a los estados en donde los resultados señalan una virtual derrota para la coalición Va por México, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas, dijo que él no considera que esas entidades le fueron arrebatadas a la oposición, ya que los gobernadores salientes se mostraron afines al proyecto del Gobierno federal.

“Yo quiero aclarar una cosa: los estados que está perdiendo en este momento la oposición, que se le están yendo de las manos, Hidalgo Quintana Roo y Oaxaca, son estados donde gobernaba la oposición pero donde los gobernadores claramente tenían desde hace meses, sino es que hace años, una simpatiza clara por el proyecto del Presidente de la República”.

En esas entidades, agregó, “no hubo operación, y operación no me refiero a algo ilícito, me refiero simplemente a manifestar una simpatía por los candidatos de su partido y que esto por supuesto influyó en el resultado final, es un tema de claroscuros, me parece que no necesariamente debería más repuntar esos tres estados como gobernados por las oposición cuando claramente sus gobiernos estaban simpatizando con proyectos político diferente a lo de la oposición”.

Sobre la derrota que sufrió la Alianza Va por México, integrada por el PRI, PAN y PRD, este domingo 5 de julio en las urnas, dijo que a pesar de haber perdido cuatro de los seis estados que estaban en disputa, arrasaron en lugares como Durango y conservaron Aguascalientes.

“Había legisladores, legisladoras de Morena que estaban diciendo el sonsonete del 6 de 6, y este 6 de 6 nació desde el día que que se rechazó la Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados, a manera de burla, de sorna, de escarnio, en contra de la oposición, y no hubo tal 6 de 6, esto es un hecho”, dijo.

Este domingo 5 de junio, se llevaron a cabo elecciones para renovar gubernaturas en seis estados, de las cuales, de acuerdo con los conteos preliminares, Morena se quedó con cuatro: Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, el PRI ganó Durango y el PAN conservó Aguascalientes.