Usan ataque a Fiscalía de Jalisco para cancelar las búsquedas y atacarnos: colectivos

Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).– El Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro no termina de cerrar un frente cuando ya ha abierto otro. A la par de que insiste en marcar una diferencia con la dirigencia de Movimiento Ciudadano de cara a 2024, volvió a atacar a las madres buscadoras de personas víctimas de desaparición forzada y ordenó suspender las búsquedas tras las explosiones de minas terrestres registradas en Tlajomulco, una zona urbana muy cercana a Guadalajara.

Jalisco es el estado con mayor número de desapariciones forzadas registradas a nivel nacional. Hay 70 desapariciones y 45 denuncias diarias en la Fiscalía local en promedio, de acuerdo con Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco. Una Fiscalía “infiltrada por la delincuencia organizada”, según sospechó en junio de 2020 el propio Gobernador tras las detenciones arbitrarias a manifestantes por el asesinato de Giovanni.

Actualmente, el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco buscaba en la fosa de San Juan Evangelista, cerca de la Laguna Cajititlán a unos 18 kilómetros de Tlajomulco, donde ya van más de 50 personas exhumadas. Y, presidido por Indira Navarro, ya anunció que lo seguirá haciendo pese a ser “amedrentadas” por Alfaro. El Fiscal Luis Joaquín Méndez declaró desde la zona del ataque que tras platicar con personal de la Fiscalía en Personas Desaparecidas (creada en 2017 y que depende de la Fiscalía estatal) van a “suspender” el atender reportes de estas características.

Tanto los ataques a los colectivos como las negativas a difundir células de búsqueda, las atribuyó a una molestia gubernamental. “Hay una cierta molestia por parte del Gobierno del estado de hacer visible el tema. Ellos no quieren reconocer que es un problema grave el de los desaparecidos”.

Y añadió: “No sabemos dónde termina el Estado y dónde empieza el crimen organizado. Es un narcoestado Jalisco”.

Por su parte, la Diputada morenista Cecilia Márquez destacó en entrevista con Los Periodistas que el Gobierno federal dotó en 2021 al Gobierno de Jalisco “una cantidad muy grande de millones de pesos para la búsqueda de personas”, pero los subgastó y regresó 12 mil millones de pesos. “Nos queda claro que este bloque Jalisco solo quiere imponer su voluntad, son impunes, son injustos, tienen violencia en todas sus modalidades”, dijo la política.

LOS ATAQUES DE ALFARO

Desde 2019, el Gobernador Enrique Alfaro no ha recibido constantemente a familiares de personas desaparecidas pese a ser la entidad que lidera este fenómeno nacional, destacó Anna Karolina Chimiak, codirectora de CEPAD, organización de derechos humanos local. La Fiscalía en Personas Desaparecidas de Jalisco, añadió de acuerdo con un informe, es señalada por opacidad entorno a las investigaciones y por aplicar “tratos diferenciados” a los familiares según sus contactos o situación socioeconómica, por lo que la mayoría de las víctimas no confía en la institución.

En febrero de 2022, durante la primera Brigada de Búsqueda de Desaparecidos en Jalisco, el mandatario jalisciense pidió tener “cuidado” de las “agendas” de los colectivos de madres buscadoras y en septiembre de ese año reclamó al colectivo de Sonora encabezado por Ceci Flores por mover restos de una fosa de Tlajomulco –para evitar que fueran devorados por la fauna– ante la lentitud de las autoridades de Jalisco (también recriminada por Luz de Esperanza).

“Habría que tener mucho cuidado con esos grupos que llegan de no sé dónde a hacer no sé qué. Yo lo que le pedí a la Fiscalía Especializada y a la Comisión de Búsqueda es que tengamos mucho cuidado porque luego este tipo de acciones que tienen la buena fe de las familias, puedan estar acompañadas de otro tipo de agendas que no conocemos”, reclamó Alfaro.