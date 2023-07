Alfaro afirma que no peleará control de MC con Dante, y que “detesta los partidos”

Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).– El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó esta mañana que se retirará de la política luego de que termine su mandato en la entidad, y que por ende no competirá por la candidatura del Movimiento Ciudadano para la Presidencia en 2024.

Por medio de un video difundido en redes sociales, el mandatario jaliscience comentó que el MC va lento en la carrera presidencial, pero que sobre todo ya no empata con sus ideas.

“Yo después de ser Gobernador del estado me voy a retirar de la política. No es sepultar mi carrera política, yo ya la culminé y la culminé logrando lo que me propuse. Por eso estoy tan tranquilo, tan contento y agradecido con la gente que me ha apoyado”, expuso.