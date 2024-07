ENTREVISTA¬ Mario Delgado premió a Sergio Mayer pese a corrupción, acusa Inés Parra

Inés Parra fue integrante de la Comisión de Cultura y Cinematografía en la Cámara de Diputados cuando la presidió Sergio Mayer. Durante ese tiempo lo acusó de corrupción, por ello lamenta que Morena lo nombrara Diputado plurinominal.

Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).— Aunque el actor Sergio Mayer aseguró esta semana que “cerrará filas” con Morena, que lo nombró Diputado federal, para impulsar las reformas prioritarias del partido, las dudas y cuestionamientos por su trabajo político continúan.

Inés Parra Juárez, Diputada morenista en las dos últimas Legislaturas, cuestionó en entrevista por qué la dirigencia de Morena premió a Mayer pese a los señalamientos por corrupción que hizo contra él cuando ambos pertenecieron a la Comisión de Cultura y Cinematografía, de 2018 a 2021.

La morenista recuerda que desde el inicio de su gestión, Mayer mostró su respaldo “al viejo régimen”, al defender, por ejemplo, el Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación, criticado por el Presidente López Obrador desde su campaña en 2018 y por otras y otros morenistas por permitir la repartición de recursos a los estados de manera discrecional al no tener una regulación. Por ello, en 2019 se designaron menos recursos a ese Ramo en comparación con años anteriores.

“Compartí con él [Sergio Mayer] la Legislatura 64 y se dio a conocer como un Diputado que añoraba el Ramo 23, todavía recibió proyectos prometiendo que iban avanzar. [En 2019] hubo testimonios de personas que acudieron a mí diciéndome que les estaba pidiendo moches. “Él fue uno de los que exigía regresar al Ramo 23 porque decía que cómo iba a regresar a su distrito, que qué les iba a llevar”, expuso.

En agosto de 2019, Inés Parra denunció durante la comparecencia de la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, que Mayer llegó a solicitar “moches del 30 por ciento” para prometer la aprobación de proyectos. En esa ocasión, la bancada de Morena respaldó a Sergio Mayer, pero Porfirio Muñoz Ledo, entonces presidente de la Cámara de Diputados, sí pidió al contralor de San Lázaro investigar las acusaciones contra el Diputado.

Sergio Mayer afirmó en esa ocasión que denunció a Inés Parra ante la Fiscalía General de la República por falsas acusaciones, pero casi cinco años después, la legisladora asegura que se trata de “una especie de montaje”, pues dijo, “nunca fui denunciada”.

Entre las críticas al trabajo legislativo de Sergio Mayer también destacan las acusaciones por dejar fuera de las decisiones y reuniones con representantes de la Secretaría de Cultura a sus compañeras y compañeros diputados, por lo que Inés Parra alerta de los riesgos que habría si en la próxima Legislatura el también actor vuelve a presidir la Comisión de Cultura.

“Tuvo mucha influencia de poder incidir en las decisiones de la Secretaría de Cultura, él no notificaba a los diferentes integrantes de la comisión para participar en las mesas de discusión donde se hacía, por ejemplo, lo que requería la Secretaría de Cultura para que el siguiente presupuesto se aprobara cuando él como legislador no tendría por qué tomar ese tipo de decisiones”, mencionó Inés Parra.

Sergio Mayer sólo compitió una vez por un cargo de representación popular en 2021, cuando buscó reelegirse por el Distrito 6 en la Alcaldía Magdalena Contreras de la Ciudad de México, pero perdió con 28.53 por ciento de votos frente al 53.8 que obtuvo la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD, Diana Lara Carreón.

Con estos señalamientos como antecedentes, y por las posiciones en contra del Gobierno federal de Morena que ha tomado, por ejemplo, al asistir a la primera concentración de la Marea Rosa en 2022, movimiento que en mayo de este año reconoció su respaldo a las y los candidatos de los partidos Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD), morenistas han criticado en las últimas semanas su designación como Diputado plurinominal.

“Me comprometo a trabajar cerrando filas con mi bancada ara lograr sacar adelante las reformas del Plan C para apoyar el proyecto de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador y de la doctora Claudia Sheinbaum. Tengan la certeza que los ataques que he recibido en redes sociales no modifican mi postura ni mi compromiso con el movimiento“, dijo en un video difundido esta semana.

Pese a este pronunciamiento y los llamados a la unidad que han hecho desde Morena, Luis Morales Flores, el suplente de Sergio Mayer, mantiene la exigencia para que el actor renuncie a la posición plurinominal o, en su caso, el partido guinda realice una encuesta para determinar quién debe asumir el cargo legislativo.

El sábado 6 de julio, al grito de “¡Fuera Mayer, Fuera Mayer!”, militantes y simpatizantes de Morena protestaron en la calle Ejército Nacional número 359, frente a las oficinas del dirigente nacional del partido, Mario Delgado.

Luis Morales, comerciante indígena y militante de Morena desde hace más de 10 años, llegó con representantes de la comunidad Otomí del Estado de México para encabezar el acto y afirmó que la cúpula de Morena lo discriminó al relegarlo, pues en un primer momento a él le informaron que ocuparía la posición plurinominal.

“No me están manipulando, nadie me manipula, estoy defendiendo mis derechos políticos, que se me permita asumir mi lugar y tomar protesta en el cargo. Que (Mayer) renuncie y me permita asumir”, señaló ese día. Y agregó: “Ese es el acuerdo, y si no quiere (renunciar), que llevemos a cabo una encuesta, porque no podemos aceptar que nos den atole con el dedo”.

En el mismo sentido se pronunció en entrevista Inés Parra, quien no fue electa por el partido para competir de nuevo por una diputación representando al Distrito de Ajalpan, Puebla. Asegura que la dirigencia de Mario Delgado no informó con suficiente tiempo el género de las candidaturas, por lo que limitó las posibilidades de que ella y otras legisladoras se postularan para los cargos, también lamenta que, como en su caso y el de Luis Morales, Morena no priorizó a políticos indígenas o formados en el movimiento.

“Morena no respetó las acciones afirmativas para postular a indígenas, incluyendo mujeres, en cambio, otras personas están usurpando nuestros lugares. Me parece que esta vez, en este proceso interno, la dirigencia nacional dijo: ‘entre más corrupto te premian’, y ahí un ejemplo con Sergio Mayer”, lamentó.



Desde hace al menos dos semanas, la nominación de personajes polémicos como Sergio Mayer, Cuauhtémoc Blanco y Ricardo Monreal ha generado controversia dentro del partido, la dirigencia, en cambio, ha reiterado su llamado a priorizar la unidad.

Montserrat Antúnez https://www.sinembargo.mx/author/montserrat-a-estrada Periodista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia y derechos humanos. Trabaja por un periodismo con perspectiva de género y que respete la dignidad de las personas.