ENTREVISTA¬ Estamos tan saturados de libros que el marketing es vital: Pilar Gordoa

Pilar Gordoa habló con SinEmbargo sobre su libro El arte de conquistar lectores, un texto en el cual lleva al lector al interior de la industria editorial para conocer los entretelones detrás de un texto y en el cual advierte, además, los riesgos latentes.

Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).– “Estamos saturados de plataformas, estamos saturados de contenidos, estamos saturados de libros, saturados de mensajes y en ese mundo que se vuelve más complejo, el marketing se vuelve mucho más vital e importante para cualquier autor en el objetivo de poder hacer que su obra y el lector pueda tener este encuentro”, planteó Pilar Gordoa, quien cuenta con 28 años de experiencia en la industria editorial.

Gordoa ha ocupado cargos clave en reconocidas editoriales como Ediciones B y Grijalbo- Mondadori, hoy Penguin Random House Grupo Editorial. Parte de estas experiencias las comparte en su libro El arte de conquistar lectores (Grijalbo).

“He tenido la suerte y la fortuna de poder crecer y evolucionar conforme el mercado ha venido evolucionando. Antes si un libro tenía marketing, era señalado de ser un mal libro, si era buena tendría la facultad de que a través del boca-oreja se difundiera y llegara a cada vez más lectores”, compartió la autora en entrevista.

En ese sentido compartió que de alguna manera el marketing se ha reivindicado, algo que ella ha notado cuando los equipos editoriales requieren de poder crear tácticas y estrategias que los lleven a difundir la obra de un determinado autor.

“Justamente le he llamado El arte de conquistar lectores, porque pareciera que es fácil y que una metodología de ABC te va a llevar a vender N cantidad de ejemplares y esto no sucede así, porque justamente en ese arte de la conquista, se trata de generar un vínculo emocional y justamente los libros, junto con su contenido, hablo mucho en el libro de este triunvirato entre el autor, contenido y su libro, porque muy rara vez tú vas y compras un producto por quien lo formula o por quien lo diseña, en el mundo y en la industria del libro, por supuesto, que vas y compras un libro por quien lo ha creado, por quien ha plasmado desde su intelecto ese contenido”.

—¿Qué es lo importante al momento de conectar con estos lectores? —se le preguntó.

—Para mí, lo principal es que el promotor de esos libros pueda, primero, antes que nada, haber leído la obra con el objetivo de ser completamente responsables con los mensajes que están brindando, y en el libro hago hincapié de dos ejes centrales en los que se basa el marketing, por eso creo que la obra puede llegar a tener otro tipo de valor. Existe lo que llamo la mercadotecnia que es transversal a la organización, es decir, es transversal a todos los equipos y se basa o se fundamenta en esa dirección estratégica, esos objetivos estratégicos, abro mucho la conversación en torno a la visión, la misión y los valores.

“Entonces, digamos, que esa es una gran parte que tiene el libro en ese marketing transversal y luego hay todo un capítulo que dedica, y varios de ellos, a lo que es la promoción de libros de contenidos de autores en particular, en donde, justo, es un arte, y hablo mucho del arte de la conquista, yo no soy psicóloga, pero los psicólogos de la atracción dicen que lo primero que existe en la atracción es, justamente, esa generación del vínculo emocional. Si llevo esa analogía a los libros es porque efectivamente no podemos negar estos vínculos emocionales que el propio autor establece con la obra después leerla, se da cuenta que efectivamente era lo que necesitaba, y finalmente viene también esa atracción física.

Por esto mismo, Gordoa considera que el diseñador y el editor tienen que abocarse a la tarea de que el libro sea atractivo en su portada para que pueda comunicar los valores del contenido, desde la creación de las imágenes, desde la selección de colores en su portada y también, finalmente, el poder construir un texto en la cuarta de porros o en la contraportada que sea atractivo para que el lector al momento de llegar a la librería, tome el libro y lo voltee para leer el contenido.

En libro también se señala cómo la piratería es uno de los principales problemas de la industria. En ese sentido, Pilar Gordoa indica que es muy difícil abatir en el país y en otros países del mundo este mercado ilegal, “porque de alguna manera con esta democratización que, de alguna manera tiene el Internet hay muchos lectores que no se dan cuenta del daño cuando reciben un PDF vía chat o cuando reciben por 10 pesos, que es una una de las anécdotas que a mí más me ha llamado la atención, que por 10 pesos te dan un acceso en Google Drive y tiene más de 1000 PDF, que puedes consumir en una gran cantidad de años tan solo por 10 pesos”.

“Sin duda este es uno de los grandes retos que comento que es muy difícil, porque hay un tema cultural en la sociedad, que tenemos que ver cómo revertir pero también por otro lado hay un desconocimiento sobre los derechos de autor y toda la cadena de suministro que subsiste a partir de la creación de un libro y cada vez que rompes un vínculo, a través de las diversas herramientas que hoy existen para tratar de abatir estos vínculos donde van compartiéndose los pdfs, a las dos horas, y ya me estoy viendo con demasiada amplitud en el rango horario, aparece un nuevo vínculo. Entonces, sí que es muy difícil abatir, sé que se están tomando medidas con diferentes instituciones en pro, la propia Cámara Nacional de la Industria Literal Mexicana, algunos editores, pero nunca es suficiente”.

De igual forma apuntó hacia la Inteligencia Artificial sobre la cual advirtió que “es la primera tecnología en la historia que se encarga de crear historias y ante esta creación de historias, hay un mundo completamente pantanoso que se rige en la incertidumbre, que qué pasa con los creadores de contenido, no solamente a nivel de libros, intelectual, sino todo el contenido creativo que se genera a partir de imágenes o qué pasa con el talento narrativo”.

“Hoy nos encontramos ya historias de libros que se están escribiendo al 100 por ciento con inteligencia artificial generativa, encontramos ya imágenes de portadas que se hacen con inteligencia artificial, encontramos audiolibros que se narran con inteligencia artificial y que, justo, porque es inteligencia artificial generativa, estas voces ya incluso aprenden la cadencia, porque antes era mucho muy fácil identificar un audiolibro quizá que eran narrado bajo una voz artificial, pero como va aprendiendo, cada vez aprende que tiene que hacer pausas, que tiene que hacer estas pausas de respirar, que hay tonos, matices en la voz, y cada vez esto lo va aprendiendo. Entonces, más difícil que puedas identificar esta tecnología y, por otro lado también hay un beneficio en los costos, hay un beneficio en el tiempo que ocupan las personas haciendo tareas que probablemente a veces son innecesarias pero que quitan mucho tiempo..

Al respecto puntualizó: “Lo que yo menciono es que no sé cuál vaya a ser el futuro para la industria del libro con esta nueva tecnología, lo que sí recomiendo es que estemos atentos, que ya llegó, y que no podemos darle la espalda, voltearnos, y decir ‘esto no existe’, porque entonces nos va a dejar muy mal preparados para cualquiera que sea eso. Entonces, hay que estar cerca, hay que aprenderla, hay que entender cómo funciona y finalmente tener toda la ética que exista posible para realmente utilizarla en beneficio de las unidades y no en su detrimento”.

