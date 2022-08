Cobren facturas a quienes no les pagaron, no a familias: Edil de Tijuana a criminales

Por Karla Velázquez

Saltillo, 13 de agosto (Vanguardia).- Tras los hechos violentos y narcobloqueos registrados en Baja California la tarde y noche del viernes 12 de agosto en los municipios de Mexicali, Rosarito, Ensenada, Tecate y Tijuana, la Alcaldesa de este último, Monserrat Caballero, pidió a los grupos de la delincuencia organizada que cobren “facturas” a quienes no les pagaron lo que les deben.

“No vamos a permitir que un sólo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas. El día de hoy, también le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos, y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan, porque también nosotros estamos vigilantes de ello”, señaló la Edil en un video.