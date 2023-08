Come con conciencia

Me gustaría contarles que un día me levanté de la cama y decidí cambiar mi alimentación sin mirar atrás. Pero no. Soy de las personas a quienes les tomó tiempo dejar de comer carne. Hoy tengo más de 8 años siendo vegana y de lo único que me arrepiento es de no haberlo hecho antes.

Mi proceso para dejar a los animales fuera de mi plato fue accidentado. Admiro mucho a quienes aprenden cosas rápido y tienen resultados inmediatos. Yo no soy de esas personas. Aprendo lento, tengo reveses, me equivoco constantemente, soy presa de la presión social. Aún ahora me siento en el spot cuando planeamos salir a cenar y tenemos que considerar que llevo una alimentación a base de plantas. Básicamente es un “¿Y qué puede comer Ana ahí?”. Afortunadamente mis amigos me aceptan tal cual, y nos tenemos paciencia y cariño mutuo.

Socialmente, la solución podría ser sólo tener amigos y amigas que tienen convicciones idénticas a las mías con respecto a los animales, pero en la práctica esto significaría perderme de la experiencia de convivir con gente diversa y enriquecedora. Además, apelando a mi lado activista, no tendría la oportunidad de influenciar o inspirar a otras personas para que potencialmente dejen de consumir animales.

Antes de ser vegana fui ovo-lácteo-vegetariana. Esto es, consumía huevos y productos lácteos. Recuerdo claramente estar comiéndome una pizza con jamón, mientras una amiga me preguntaba intrigada “¿No eres vegetariana? ¿por qué comes jamón?” La verdad es que en ese entonces era tan inconsciente sobre aquello que llevaba a mi boca, que tardé segundos en relacionar que las láminas rosas sobre mi pizza eran trozos de un ser que vivió momentos de terror desde su nacimiento, que fue transportado de la forma más atroz y que mataron de la forma más cruel e insensible. Recordar estas etapas de mi vida me hacen consciente de que la gente que me rodea vive engranada en un medio ambiente que evita que pensemos en cómo participamos en la crueldad hacia las vacas, los pollos, los cerdos y las gallinas. Afortunadamente, hoy en día hay más apoyo e información que nunca sobre cómo hacer una transición hacia una alimentación a base de plantas, como por ejemplo la guía “Come con conciencia” que acabamos de lanzar en The Humane League México.

En esta guía podrás encontrar el ABC para aprender a nutrirte mientras eres compasivo con tu cuerpo, con el planeta y con los animales. Aquí encontrarás tips, argumentos, definiciones y cómo leer etiquetas e ingredientes, entre otras cosas. Habría deseado tener esta información hace más de 15 años cuando inicié con mis inquietudes sobre la relación entre la alimentación y la crueldad animal. Además, tiene una lista de creadores de contenido que comparten recetas, tips, e información sobre nutrición, productos y veganismo.

Te invito a que descargues la guía y la compartas. Deseo que mi experiencia de cómo llevé a cabo mi transición hacia una alimentación a base de plantas te sirva para entender que no hay perfección sino que es un proceso. Si necesitas de apoyo de otros activistas o personas que están interesadas o que ya hicieron estas elecciones, nos encantaría darte la bienvenida en nuestra comunidad de Creadores de Cambio.

Ana Ortega https://www.sinembargo.mx/author/ana-ortega