México presentará nota diplomática por intervención de Washington en la elección 2024

El mandatario señaló que enviaría la nota diplomática una vez que tenga el reporte que le pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el monto del financiamiento que ha recibido Mexicanos contra la Corrupción.

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este martes que enviará una nota diplomática al Gobierno de los Estados Unidos por su presunta intervención en las elecciones del pasado 2 de junio, ya que considera que financió a grupos de oposición que habrían apoyado las campañas en su contra a través de Internet.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador acusó que el Gobierno estadounidense financió las investigaciones periodísticas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización fundada por Claudio X. González, y los bots que posicionaron el hashtag #AMLONarcoPresidente con los recursos que le entrega.

“Esta organización es la que impulsa al bloque conservador, se mete en cuestiones políticas-electorales, y es la que está participando en la guerra sucia contra nuestro movimiento y contra el Presidente de México. Sostenemos que ellos están financiando todo lo que cuesta la campaña en Internet con la leyenda ‘AMLO narco’, no, ‘Presidente narco’, algo así, ‘narcopresidente'”, dijo.

“Sí va a haber una nota diplomática antes de que yo termine [el sexenio]. Ya es el colmo, llevo más de un año aquí diciéndoles y no escuchan. Nada más quiero saber qué información se tiene sobre esto y mandar una nota [diplomática]. No sólo es por México, seguro esto lo están haciendo en otros países, financiando a opositores, y es una mala costumbre, con mucho respeto y con deseos de ayudar”, indicó.

“Eso se debe de desterrar del Gobierno de Estados Unidos. Eso los deja muy mal vistos. Luego se quejan de por qué en los pueblos hay antipatías, pero es por eso, y no es el pueblo de Estados Unidos, es como todo, son las cúpulas que aplican estas políticas”, agregó.

Asimismo, aclaró que la nota la enviará después de que el Gobierno estadounidense le entregue el informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el monto del financiamiento que ha recibido la organización de Claudio X. González, aunque señaló que sería en “buenos términos”.

“En buenos términos, en términos diplomáticas, puntualizando de que eso no es correcto. ¿Qué no saben la labor de Claudio X. González? Es una violación flagrante a nuestra Constitución, a nuestra soberanía. No pueden Gobiernos extranjeros financiar opositores, y los opositores no deben estar recibiendo dinero de extranjeros”, dijo.

“Vamos primero a ver el reporte que le pedimos a Hacienda, sobre cuánto dinero han recibido y ojalá y nos pudieran informar en qué han usado ese dinero”, acusó.