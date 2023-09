VIDEO: Reportan nuevos ataques con drones en La Ruana; se atiende la violencia: AMLO

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- La noche este martes, se reportaron diversos ataques con drones en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, también conocida como La Ruana, municipio de Buenavista, en el estado de Michoacán.

De acuerdo con el testimonio de pobladores, quienes difundieron algunos videos en redes sociales, se registraron, al menos, tres de este tipo de atentados, uno de los cuales estalló nuevamente en la plaza principal de dicha localidad, en donde en días pasados, civiles convocaron a los habitantes para la creación de un grupo de autodefensas.

En un clip que se difundió en la plataforma X, antes Twitter, se puede escuchar a un hombre que reclama a elementos del Ejército mexicano, quienes también habrían presenciado el ataque, no actuar para proteger a la población y sólo capta fotografías del artefacto explosivo, que ya se encontraba en el suelo.

Hasta el momento no hay reportes de personas fallecidas o lesionadas por estos ataques, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán dio a conocer que mantiene un operativo con “patrullajes día y noche”, mismo que cuenta con el respaldo de autoridades federales.

Este segundo atentado tiene lugar a menos de una semana de que se registrara otro del mismo tipo y en el mismo lugar. Fue el pasado domingo cuando pobladores de La Ruana reportaron que un dron cargado con explosivos estalló mientras se llevaba a cabo un evento con el objetivo de organizar a la ciudadanía para expulsar a la organización criminal conocida como “Los Viagras”.

Un video, que se difundió en redes sociales, exhibe el momento de la explosión del artefacto, que habría sido arrojado en dirección del evento, pero que afortunadamente no causó heridos. La grabación también muestra la presencia de la Guardia Nacional y civiles, misma que es interrumpida al momento del ataque.

AMLO DICE QUE SE ATIENDE LA VIOLENCIA; DESTACA REDUCCIÓN DE HOMICIDIOS

Respecto a estos episodios de violencia, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se está avanzando en materia de seguridad en Michoacán, ya que, sostuvo, ha habido detenciones importantes, y aunque reconoció que siguen habiendo casos de violencia recordó que es porque ahí fue donde el expresidente Felipe Calderón declaró la guerra al crimen organizado.

“Se está trabajando en eso [en restablecer la paz], estamos allá en Michoacán, está la Guardia Nacional y hay mucha presencia, detenciones, se protege a la gente y se detiene a delincuentes. Ayer hubo una detención importante de delincuentes en Michoacán, en la Tierra Caliente, y vamos a seguir así”, comentó durante su habitual conferencia matutina.

“Yo no estoy de acuerdo, desde el principio lo he sostenido, en la creación de estas guardias civiles, autodefensas, creo que fue un error que se cometió en su momento, que agravó más la situación. Es una obligación del Estado mexicano garantizar la paz, la tranquilidad. No se pueden autorizar estos grupos, no es correcto, y estamos avanzando”, agregó el Presidente López Obrador.