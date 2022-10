El Edomex es bastión histórico del PRI, pero ni con alianza ganarán: Horacio Duarte

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- Horacio Duarte, extitular de la Agencia Nacional de Aduanas, aseguró que a pesar de que el Estado de México es uno de los últimos bastiones históricos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), esto no será impedimento para que Morena obtenga el triunfo en la entidad en 2023.

En entrevista con Álvaro Delgado, en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Duarte afirmó que a pesar de que el PRI seguramente buscará retener el poder en la entidad a través de una posible alianza junto al Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), esto no será suficiente para vencer a Morena en las urnas.

“Nos vamos a enfrentar a un PRI que históricamente tiene en el Estado de México un bastión pero aún así ni juntos lo van a lograr, no es pecar de soberbia, no es estar confiado, creo que hay condiciones porque la gente está harta de un Gobierno que durante 90 años no le ha respondido a los intereses del Estado de México, la gente está harta y está deseando tener un Gobierno honesto, que se preocupe por la gente, que enfrente los graves problemas del estado, el tema del agua, el tema de las vialidades, el tema de la movilidad, el tema de los feminicidios, entonces hay una agenda de temas que la gente está reclamando”, comentó.