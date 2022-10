Tatiana se va, conmovida: “Mi oportunidad de sumar está agotada. Me paso a la porra”

El Presidente López Obrador agradeció a la ahora exsecretaria de Economía por su “contribución y por su apoyo”. Por su parte, Tatiana Clouthier expresó que su “capacidad para sumarme al equipo está agotada”.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- Tatiana Clouthier Carrillo dejará desde este jueves la titularidad de la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno federal, informó esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Informarles que recibí un escrito de Tatiana en donde me comunica que desea retirarse del Gobierno, no así de la lucha por la transformación del país. Y respetamos su decisión, insistimos para que se quedara, pero es una mujer con convicciones, con criterio y ha tomado esta decisión de dejar la Secretaría de Economía”, dijo el mandatario en su rueda de prensa.

“Vamos a sentir su ausencia, pero ella va a continuar siempre con sus convicciones, defendiendo la justicia e impulsando el desarrollo político-democrático de nuestro país”, agregó.

Posteriormente, Tatiana Clouthier tomó la palabra. En su discurso, la ahora exsecretaria de Economía expresó su deseo de compartir públicamente su carta de renuncia que le había hecho llegar el Jefe del Ejecutivo federal, pues destacó que así se evitan “especulaciones”.

Así, Tatiana Clouthier anunció que dejará la Secretaría de Economía y agradeció al Presidente López Obrador por la oportunidad que le dio al dejarla “caminar a su lado en favor de la Cuarta Transformación”.

Desde el Salón de la Tesorería, Clouthier señaló: “Si hago un símil con el beisbol, me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores, conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones y nunca dejar de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México”.

No obstante, dijo, “uno debe saber, como en el juego, cuando retirarse. Estoy segura de que no hay posición más importante que otra, pues hasta en el público y en la porra uno tiene un papel fundamental para animar siempre a los jugadores […] Mi oportunidad para sumarle al equipo, está agotada, me paso a la porra, desde donde seguiré con ánimo al equipo o como decimos desde el espacio común: a ser una más que trabaja por la Patria”.