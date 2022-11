BITS | Bayonetta 3, una épica aventura llena de acción

Por primera vez conoceremos a Viola, un personaje misterioso que ha llegado de otra dimensión y que ya conoce a nuestras otras protagonistas del pasado, precisamente por eventos que no salieron del todo bien y ha llegado a este mundo a advertirles de una nueva amenazada que puede acabar con todo.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- Han pasado poco más de 8 años desde la segunda entrega de la saga, la cual para sorpresa de muchos llegó al Nintendo Wii U de manera exclusiva y 4 años después lo haría, nuevamente en su versión para Nintendo Switch. Desde su anuncio en 2017, la tercera entrega tuvo algunos contratiempos y momentos de silencio, incluso se llegó a pensar que había sido cancelada, sin embargo, durante el último par de años se empezaron a mostrar más detalles del juego, confirmando su lanzamiento para este año y como dicen “no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no llegue”.

En esta nueva historia se plantea el tema de los diferentes universos que existen y en los que algunos sucesos ya pasaron, batallas que fueron exitosas y otras no tanto, lo que causó la extinción de ese mundo; para dar sentido a todo esto, en esta ocasión, contaremos con la presencia de Bayonetta, su mejor amiga y rival Jeanne, quien ya formó parte de la entrega pasada y por primera vez conoceremos a Viola, un personaje misterioso que ha llegado de otra dimensión y que ya conoce a nuestras otras protagonistas del pasado, precisamente por eventos que no salieron del todo bien y ha llegado a este mundo a advertirles de una nueva amenaza que puede acabar con todo, desafortunadamente Viola no llega sola, al mismo tiempo demonios comienzan a aparecer y destruir la ciudad, dando paso a un combate en el que participan nuestras heroínas, a pesar de sus esfuerzos, tienen que retirarse para investigar más a fondo lo que está pasando, lo que las conduce a la isla secreta de Thule para estudiar los secretos del multiverso y poder viajar a través de él.

Bayonetta 3 es uno de los juegos del género “hack & slash” más importantes y con mayor presencia de los últimos años gracias a su concepto, historia y personajes que se han posicionado como una de los favoritos entre jugadores, además de que el hecho de llevar el sello de Nintendo y su exclusividad lo hace aún más popular, aunque ciertamente, hoy en día no tenemos tantos juegos que se enfoquen en el género, lo que hace que se destaque aún más. Esta nueva entrega no sólo regresa con el gran sistema de combate que conocíamos, si no que ha sufrido algunas mejoras para la experiencia general del juego: el combate es dinámico y los controles se sienten de la misma forma, ataques rápidos, el poder realizar combos, esquivar y entrar en un espacio de tiempo-realidad mucho más lento para realizar más ataques o el poder hacer uso de las transformaciones especiales de nuestra protagonista para poder hacer ataques más fuertes o para enfrentarnos a demonios de mayor tamaño, así como, en algunos momentos del juego entrar en secuencias de acción que involucrarán directamente a las diferentes transformaciones a las que tenemos acceso para hacerles frente.

Uno de los puntos más importantes del juego está en su apartado gráfico, luce espectacular en el Nintendo Switch con colores vibrantes, muchos efectos especiales y un gran desempeño por parte de la consola, a pesar de tener una resolución relativamente mediana de 720p y estar limitada a sólo 30 cuadros por segundo, la realidad es que el juego se siente bastante fluido en todo momento y las limitaciones no son tan marcadas gracias a la gran optimización lograda en el juego. Por otro lado, tendremos una gran cantidad de animaciones y cinemáticas las cuales destacan mucho los eventos que están sucediendo y en cada ocasión posible le dan mucho más personalidad a Bayonetta o fortalecen su relación con Jeanne, un poco de carisma y contraste con Viola, todo esto combinado con animaciones y secuencias de acción constantes y llenas de efectos especiales hacen que están entrega sea una de las más dinámicas y que mejor lucen.

Adicional a esto, el mundo que tenemos por explorar es bastante amplio y lleno de actividades, pero sobre todo desafíos a nivel combate, el cual es el punto central de todo, por lo que el juego no pierde tiempo en misiones secundarias muy básicas y busca mantenernos en todo momento con secuencias llenas de acción.

Bayonetta 3 es la mejor entrega de la saga y al mismo tiempo se desafía con cada nueva edición para crear algo mejor y mucho más completo sin descuidar su esencia, al contrario, adaptándose a diferentes opciones de accesibilidad para que más personas puedan disfrutar del juego a su manera y aunque exista un espacio muy separado de tiempo entre cada lanzamiento, podemos asegurar que la espera vale la pena.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez