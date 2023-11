El Presidente alista terna de mujeres para cubrir la vacante de Zaldívar en la SCJN

Si el Senado acepta la renuncia del Ministro Arturo Zaldívar, continuará con el análisis de la terna que proponga el Ejecutivo federal para someterla a votación.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que ya tiene la terna de tres de mujeres que enviará al Senado para que vote por la vacante que dejó Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien renunció a su cargo como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para unirse al equipo de Claudia Sheinbaum Pardo, virtual candidata presidencial de Morena.

El mandatario dijo que “ya casi” tiene definida la terna de tres mujeres, y adelantó que probablemente el miércoles envíe el listado, siempre y cuando el Senado apruebe la renuncia de Zaldívar.

“Tiene primero que aprobar [la renuncia] el Senado, pero sí ya estamos viendo nosotros. Tres mujeres vamos a proponer y que el Senado elija entre las tres, a quién quiere para eso. […] Casi la tengo ya definida. Creo que en esta semana, el miércoles, se va a enviar”, mencionó.

López Obrador le pidió a la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, que revelara los nombres de la terna, pero la funcionaria no dijo ningún nombre, pues aclaró que aún no se ha aceptado la dimisión del Ministro.

“Primero se tiene que aprobar por parte del Senado la renuncia de [Arturo] Zaldívar. Entendemos que esto será discutido en comisiones el martes [14 de noviembre], y en el pleno el miércoles [15 de noviembre], por lo que el Presidente estaría mandando la terna se enviaría el miércoles”, detalló.

Por ello, el Presidente agradeció a Alcalde Luján que no haya dicho los nombres de la eventual terna porque todavía no se ha aprobado la renuncia de Zaldívar. “Es que todavía no aprueban [la renuncia de Zaldívar]. Ya me corrigió la plana, miren qué extraordinaria Secretaría de Gobernación”, reconoció.

SENADO ANALIZA RENUNCIA

La renuncia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue aceptada por el Ejecutivo federal la semana pasada, y se espera que estos días sea analizada por el pleno del Senado de la República.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, confirmó que la solicitud se turnó a la Comisión de Justicia para que sea analizada y determine si la acepta o no.

Además, explicó que si el documento es aceptado por la Cámara de Senadores, las y los legisladores procederán a analizar la terna que proponga el Ejecutivo federal, con el fin de someterla a votación.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 96 de la Constitución, la designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de 30 días. Si el Senado no resuelve dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.

Si la Cámara de Senadores rechaza la totalidad de la terna propuesta, el titular del Ejecutivo federal someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Y si esta segunda terna también es rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro de dicha terna, designe el titular del Ejecutivo federal.

Por otro lado, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado explicó que alrededor de 60 senadoras y senadores de todos los Grupos Parlamentarios han presentado cartas de intención para participar en los procesos internos de sus partidos en busca de la reelección.