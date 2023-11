Periodistas del Times reviran críticas de la Fiscal a reportaje de presunto espionaje

El diario señaló que sus reporteros llevaron a cabo sus respectivas investigaciones por meses para concluir en el texto publicado la semana pasada; “no ofrecieron información convincente”, replicó el Times al señalar sus aproximaciones con la Fiscalía capitalina.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- El diario estadounidense The New York Times respondió este lunes a las acusaciones efectuadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) y su titular, Ernestina Godoy Ramos, luego de que anunciara una investigación en contra del medio después de que publicara un reportaje en el que denuncia supuestos espionajes por parte de la dependencia a funcionarios de oposición y del mismo Gobierno.

A través de una breve publicación en la página del diario, el NYT señaló que sus tres reporteros —Emiliano Rodríguez, Natalie Kitroeff y Maria Abi-Habib— llevaron a cabo investigaciones por varios meses, durante los cuales entrevistaron a varias fuentes y confirmaron “de manera independiente” toda la información que fue publicada. Además, precisó que el mismo texto incluyó documentos emitidos directamente por juzgados de la Ciudad de México.

“A lo largo de este proceso, buscamos comentarios de la FGJ-CdMx y de su oficina, quienes no ofrecieron información convincente para contradecir nuestro trabajo, que también incluyó las conclusiones de una Jueza federal”, añadió el Times.

El pasado 10 de noviembre, Ernestina Godoy reiteró que la institución no lleva a cabo actividades de espionaje, luego de que el New York Times publicará un reportaje el día anterior donde señalaba que la dependencia capitalina instruyó a la empresa de telecomunicaciones Telcel para le entregara registros telefónicos, de mensajes de texto y datos de geolocalización de por lo menos 10 funcionarios públicos.

“Somos una institución que procura justicia y protege los derechos de todas y todos los ciudadanos, por lo que lo publicado en el diario neoyorquino carece de veracidad, ya que se basa en documentos que no existen en la Fiscalía”, agregó la Fiscal de la capital del país.

El reportaje, añadió, tiene referencia a números de oficio, carpetas de investigación o registros en libros de Gobierno que no corresponden al consecutivo con que cuenta la documentación oficial de la Fiscalía. “Es decir que el consecutivo en la nomenclatura, en las supuestas solicitudes, no coincide con el usado en nuestras investigaciones”, afirmó Godoy Ramos.

“¿Qué significa eso? Que son falsos, ni más ni menos. Son documentos apócrifos. Es decir, la parte fundamental que sostiene la información publicada por el New York Times no es verdadera y presumiblemente está falsificada”, expuso la titular de la FGJ de la CdMx.

El contenido del artículo y sus conclusiones, por lo tanto, “son igualmente falsos y alejados de la verdad”, afirmó. Y esa es, justamente, “la razón por la que ordené que se realizara una exhaustiva investigación para conocer el trasfondo de lo ocurrido”, agregó.

Todo lo anterior, añadió, fue aclarado oportunamente al diario, pero decidió omitir información que era importante para sus propios lectores. Incluso, dijo, hay que señalar sobre este tema, que ya había sido parte de una campaña de propaganda de varios integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), pues la Fiscalía tiene registro de tres amparos promovidos por las personas que en dicha nota se señalan; los amparos fueron hechos en el mes de marzo de este año.

El texto del NYT señala que tuvo acceso a por lo menos 14 expedientes judiciales donde muestran que la Fiscalía capitalina, comandada por Ernestina Godoy Ramos, ordenó la entrega de registros telefónicos y de mensajes de texto; así como datos de localización desde 2021 hasta este año. La vigilancia, asegura el Times, involucra tanto a políticos de oposición como a aliados de Morena.

Los requerimientos de la Fiscalía de la CdMx indican que dichos datos se solicitaron debido a una supuesta conexión con investigaciones de secuestros y desapariciones; sin embargo, The New York Times afirma que la oficina de la Fiscalía dice que no cuenta con carpetas de investigación por tales delitos, a lo que añadió que “desmiente categóricamente” haber requerido información telefónica de funcionarios y políticos.

Un Juez federal comentó que efectivamente, la dependencia capitalina había solicitado a Telcel que entregara los registros.

“La valoración del Juez se incluyó en una demanda contra la Fiscalía presentada por el Alcalde de una delegación de Ciudad de México que fue nombrado en los 14 requerimientos”, documenta el Times.

El diario añade que las personas nombradas en la solicitud de la Fiscalía a Telcel aseguran que la “verdadera razón” por la que se les señaló es porque son “blancos políticos: víctimas de un abuso de poder más amplio y sistémico”.