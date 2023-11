Fiscal Godoy acusa al PAN de intentar impedir su ratificación por Cártel Inmobiliario

Ernestina Godoy busca ser cuatro años más la titular de la Fiscalía capitalina, sin embargo, apuntó que está dispuesta a pagar el precio de no lograr la ratificación por haber combatido al Cártel Inmobiliario panista en la Alcaldía Benito Juárez.

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, acusó este jueves al Partido Acción Nacional (PAN) de estar en contra de su ratificación al frente de la institución como “venganza política” por combatir al Cártel Inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez, donde se han asegurado 60 inmuebles como parte de las investigaciones de la red de corrupción y se han detenido a exservidores públicos de la demarcación.

En un mensaje dirigido a medios de comunicación, Godoy Ramos se dijo dispuesta a aceptar el costo de no conseguir la ratificación por haber luchado contra la corrupción y romper con la impunidad del grupo político del PAN en la Benito Juárez.

“A quienes han manifestado públicamente que como venganza política no me permitirán ejercer el derecho constitucional a ratificame, imponiendo la política a la justicia, les digo: si el costo de luchar por que prevalezca la justicia y el combate a la corrupción es la no ratificación, estoy dispuesta a pagar el precio, porque mi deber es cumplir con la Ley, no negociarla, para mantener la impunidad de un grupo político corrupto”, dijo.

“Sabemos que estaban acostumbrados al privilegio de la impunidad, sólo así se explica la operación de este grupo delictivo vinculado al sector inmobiliario y político; sabemos que particularmente esta investigación ha provocado que el Partido Acción Nacional se declare en contra de mi ratificación al frente de la Fiscalía y han pretendido politizar la justicia”, acusó.

La Fiscal recordó que, en agosto de 2021, la explosión de una lavadora mal instalada en un departamento de un edificio ubicado en la Alcaldía Coyoacán dejó al descubierto una “inefable red de corrupción”, pues luego de la investigación pudieron corroborar que “diversos inmuebles de reciente construcción en la Alcaldía Benito Juárez presentaron distintos tipos de anomalías e irregularidades, tanto en su construcción como en los permisos para su habitabilidad”.

“Iniciamos una investigación muy amplia sobre una red de corrupción y de sobornos en la Alcaldía Benito Juárez, la cual fue puesta en marcha por diversas servidoras y servidores públicos que ocuparon altos cargos en esta demarcación, quienes ofrecieron permisos de construcción a cambio de obtener ilícitamente diversas propiedades”, explicó.

“Todos ellos tenían un denominador común: la omisión de funcionarios de la Alcaldía Benito Juárez a la normatividad en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, sobreexplotando las capacidades de las dimensiones de cientos de inmuebles que podían soportar”, añadió.

Godoy Ramos precisó que la evidencia de las investigación demostró que “al tolerar la construcción de pisos y viviendas excedentes, hubo ganancias extra para desarrolladores inmobiliarios, quienes devolvían el favor mediante la cesión de departamentos de lujo, venta a precios de remate o a través de transacciones monetarias a prestanombres y familiares”.

Asimismo, hizo un recuento del caso, y señaló que hasta el momento se ha procesado a un exalcalde, tres exdirectores generales, dos exdirectores, un exsubdirector, una particular, un contratista, un trabajador por honorarios y a una gestora; otros cinco exservidores públicos con niveles altos y mandos medios también son investigados, así como otros dos contratistas.

“Lo que hemos puesto al descubierto es una amplia red de corrupción organizada, dirigida y ejecutada por personajes vinculados al grupo que gobierna la Alcaldía de Benito Juárez desde el año de 2015. Se trata de un patrón de abuso de poder, un uso indebido de atribuciones y facultades, que derivó en un claro enriquecimiento ilícito de quienes encabezaron esas operaciones”, afirmó.

Por su parte, el PAN se ha deslindado de las acusaciones de la Fiscal, pero señaló que el trabajo de Ernestina Godoy ha sido una “persecución”, pues no han podido probar ninguno de los delitos por los que acusan a Santiago Taboada, Alcalde con licencia de Benito Juárez, por secuestro y desaparición forzada.

“Supimos de incluso carpetas en las que lo señalan por secuestro y desaparición forzada. Y uno a uno los hemos venido poniendo al descubierto. No han probado un solo señalamiento contra el Alcalde con licencia”, respondió su equipo a través de un chat de WhatsApp.

“No vamos a interferir nosotros en ese proceso legislativo. Ni alimentar con la aspeculaciones una narrativa de amedretamiento”, agregó.

LA RATIFICACIÓN DE ERNESTINA GODOY

El pasado 18 de octubre, Martí Batres Guadarrama, Jefe de Gobierno capitalino, informó que el Consejo Judicial Ciudadano (CJC) le notificó la opinión favorable que tiene para la ratificación de Ernestina Godoy Ramos al frente de la FGJ-CdMx por cuatro años más, por lo que turnó la propuesta al Congreso local.

Ahora, para que la Fiscal pueda estar cuatro años más en su cargo, el Congreso de la Ciudad de México deberá votar en el pleno con al menos dos terceras partes a su favor, es decir, 44 de 66 votos.

El pasado lunes 16 de octubre, el CJC había emitido una opinión positiva para la ratificación de Godoy en la FGJ-CdMx por cuatro años más.

Durante una reunión que se celebró a distancia debido a las constantes protestas con la Fiscal, la CJC anunció que la gestión de la titular de dicha institución recibió ocho votos a favor, dos en contra y una abstención.

“Derivado de la evaluación de su desempeño, el Consejo Judicial Ciudadano considera su opinión favorablemente para la ratificación de la licenciada Ernestina Godoy Ramos, como Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, notífíquese a las instancias gubernamentales correspondientes”, informó Jorge Nader Kuri, presidente del CJC, luego de la votación de los consejeros.

Nader Kuri confesó que el Consejo Judicial recibió “presiones, amenazas, denostaciones e insultos” previo a la decisión de ratificación de Godoy, sin embargo, descartó que la decisión se tomara con fines partidistas.

De no obtenerse la mayoría calificada para la ratificación, la Mesa Directiva notificará al Consejo Judicial, a efecto de que emita la convocatoria para el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General.