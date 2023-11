Fiscal Godoy reitera que reportaje del NYT es falso; señala campaña del PAN y Taboada

La titular señaló que el reportaje hace alusión a números de oficio, carpetas de investigación o registros en libros de Gobierno que no corresponden al consecutivo con que cuenta la documentación oficial de la Fiscalía.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), insistió este viernes que la institución a su cargo no realiza actividades de espionaje “y mucho menos espionaje político”, esto para desmentir lo publicado el jueves pasado por The New York Times.

Somos una institución que procura justicia y protege los derechos de todas y todos los ciudadanos, por lo que lo publicado en el diario neoyorquino carece de veracidad, ya que se basa en documentos que no existen en la Fiscalía, agregó la Fiscal de la capital del país.

El reportaje, añadió, tiene referencia a números de oficio, carpetas de investigación o registros en libros de Gobierno que no corresponden al consecutivo con que cuenta la documentación oficial de la Fiscalía. “Es decir que el consecutivo en la nomenclatura, en las supuestas solicitudes, no coincide con el usado en nuestras investigaciones”, afirmó Godoy Ramos.

“¿Qué significa eso? Que son falsos, ni más ni menos. Son documentos apócrifos. Es decir, la parte fundamental que sostiene la información publicada por el New York Times no es verdadera y presumiblemente está falsificada”, expuso la titular de la FGJ de la CdMx.

El contenido del artículo y sus conclusiones, por lo tanto, “son igualmente falsos y alejados de la verdad”, afirmó. Y esa es, justamente, “la razón por la que ordené que se realizara una exhaustiva investigación para conocer el trasfondo de lo ocurrido”, agregó.

Todo lo anterior, añadió, fue aclarado oportunamente al diario, pero decidió omitir información que era importante para sus propios lectores. Incluso, dijo, hay que señalar sobre este tema, que ya había sido parte de una campaña de propaganda de varios integrantes del PAN –Partido Acción Nacional–, pues la Fiscalía tiene registro de tres amparos promovidos por las personas que en dicha nota se señalan; los amparos fueron hechos en el mes de marzo de este año.

Dos de esos amparos, continuó la Fiscal, “fueron promovidos por Santiago Taboada y otro más por Alexandra Rojo de la Vega, en donde se señalaron como actos reclamados la autorización, solicitud y entrega de información personal relacionada con diversos números telefónicos a través de las técnicas de investigación de intervención de localización geográfica en tiempo real y obtención de datos conservados, así como comunicaciones privadas que en algún caso, incluso, se argumentó falsamente que fue intervenido un teléfono durante un año, lo cual es imposible, ya que la autoridad judicial solamente en su caso autoriza 180 días como máximo”.

Ernestina Godoy informó que los dos juicios promovidos por Santiago Taboada fueron desestimados, fueron sobreseídos por la autoridad judicial, mientras que el otro se encuentra en un estado procesal incial, “pero no tenemos ninguna duda que también será sobreseído, también será desestimado al carecer de los mínimos elementos probatorios”.

El día de ayer, el diario estadounidense The New York Times dio a conocer que la Fiscalía de la CdMx ordenó a la empresa telefónica Telcel entregarle registros telefónicos de más de una decena de funcionarios y políticos, incluyendo a la Senadora Lily Téllez y el Alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada.

El texto firmado por las y los periodistas Emiliano Rodríguez Mega, Natalie Kitroeff y Maria Abi-Habib, señala que el diario tuvo acceso a por lo menos 14 expedientes judiciales donde muestran que la Fiscalía capitalina, comandada por Ernestina Godoy Ramos, ordenó la entrega de registros telefónicos y de mensajes de texto; así como datos de localización desde 2021 hasta este año. La vigilancia, asegura el Times, involucra tanto a políticos de oposición como a aliados de Morena.

Los requerimientos de la Fiscalía de la CdMx indican que dichos datos se solicitaron debido a una supuesta conexión con investigaciones de secuestros y desapariciones; sin embargo, The New York Times afirma que la oficina de la Fiscalía dice que no cuenta con carpetas de investigación por tales delitos, a lo que añadió que “desmiente categóricamente” haber requerido información telefónica de funcionarios y políticos.

“Esta institución no espía a personajes políticos ni a ninguna persona. Por el contrario, investiga con fines exclusivamente jurídicos”, aseguró.

A pesar de las declaraciones de la Fiscalía, un Juez federal comentó que efectivamente, la dependencia capitalina había solicitado a Telcel que entregara los registros.

“La valoración del Juez se incluyó en una demanda contra la Fiscalía presentada por el Alcalde de una delegación de Ciudad de México que fue nombrado en los 14 requerimientos”, documenta el Times.

El diario añade que las personas nombradas en la solicitud de la Fiscalía a Telcel aseguran que la “verdadera razón” por la que se les señaló es porque son “blancos políticos: víctimas de un abuso de poder más amplio y sistémico”.

“El sistema de justicia se está empleando en contra de los políticos”, afirmó Santiago Taboada, a lo que agregó que no consideraba “normal” tener al Gobierno “respirándote en la nunca” luego de que expresara sus aspiraciones políticas por contender por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Sobre el mandatario local de Benito Juárez, el Times también precisó que el panista presentó una demanda para obligar a la Fiscalía capitalina y a Telcel para que respondieran por la acusación de vigilancia en su contra.

En el expediente vinculado a la demanda, Telcel reconoció que brindó registros telefónicos de Taboada a la dependencia de la CdMx en respuesta a 14 requerimientos vinculados a secuestros y a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima por un requerimiento. Por su parte, la Fiscalía de la capital negó haber solicitado los registros.

“En los documentos judiciales, la Fiscalía de Colima indicó que había solicitado a Telcel los registros telefónicos luego de que una persona anónima brindara su número, y el de otros usuarios, en conexión con un caso local de secuestro. Los fiscales de Colima dijeron que esa línea de investigación no había brindado nada de relevancia y que habían procedido a destruir los registros telefónicos”, explicó el Times.

Otras personas que figuran en el artículo que presuntamente fueron objeto de la solicitud de registros son la Senadora Lily Téllez, el extitular de la Agencia Nacional de Aduanas y actual Secretario de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte; el exsenador morenista y también Jefe de Gabinete del Gobierno mexiquense, Higinio Martínez Miranda; la exsenadora Alessandra Rojo de la Vega; la Magistrada de Circuito María Dolores Igareda; y Ricardo Amezcua Galán, Consejero de la Judicatura de la Ciudad de México.