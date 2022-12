Científicos de EU dicen haber perfeccionado la fusión nuclear, combustible ilimitado

Por Jennifer McDermott, Maddie Burakoff, Matthew Daly y Michael Phillis

WASHINGTON (AP).— La Secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, anunció el martes un “gran avance científico” en los esfuerzos iniciados hace décadas para controlar la fusión, la energía que potencia el Sol y las demás estrellas.

Por primera vez, investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en California produjeron más energía en una reacción de fusión que la empleada para provocarla, algo llamado ganancia neta de energía, según el Departamento de Energía.

— Secretary Jennifer Granholm (@SecGranholm) December 13, 2022