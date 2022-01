VIDEO: Así fue la última entrevista que el actor Octavio Ocaña dio a los medios

La última entrevista de Octavio Ocaña salió a la luz, el actor había dado una entrevista a un programa de televisión meses antes de su trágica muerte, en ella revelaba los proyectos que tenía para este año.

Los Ángeles, 14 de enero (LaOpinión).- Mientras la familia de Octavio Ocaña sigue en busca de nuevas pruebas que los ayuden a esclarecer qué sucedió el pasado 29 de octubre, día en que falleció el actor, resurge una de sus últimas entrevistas en la que habla de los planes que tenía para este 2022, año en que estrenaría un proyecto que esperaba con gran emoción.

Una de las últimas apariciones que realizó al actor antes de morir fue para el programa De Primera Mano, en donde compartió lo feliz que estaba por regresar a la pantalla de televisión con el programa Vecinos, en donde se ganó el cariño del público que lo vio crecer con su personaje de “Benito Rivers”, etapa que recuerda haber vivido como cualquier otro niño.

“Lo viví a todo dar como un niño normal, ya estaba en este medio y yo me veía normal, como mis demás compañeros en la escuela, en el futbol, me da igual que salga en la tele“, dijo en video llamada.

El joven de 22 años explicó que su regreso a la televisión significó una nueva oportunidad que aceptó encantado, en donde estar acompañado por grandes actores facilitó su trabajo.

“Otra vez me dieron la oportunidad en Vecinos y retomé, fue no tan complicado, me apoyaron muy bien. Yo sentía nervios de: ‘¿Ahora qué onda, qué hago?’, porque me alejé de todo, y otra vez aquí me abren las puertas y me contagio de esta misma gente que es impresionante la carrera de los compañeros. Otra vez me puse a su ritmo, un poquito no tan cañón, pero ahí vamos, echándole ganas”, añadió.

Sin embargo, también confesó que era complicado porque la gente nunca lo dejó de ver como el niño gracioso al que vieron crecer durante su participación en la serie cómica.

“Es complicado, es muy difícil que la gente te vea diferente. La gente no me deja de ver con la misma gracia que me conoce, entonces si quiero hacer algo serio es un poco complicado, pero a la gente le gusta que esté ahí“.

La entrevista que fue grabada tres meses antes de su trágica muerte, Octavio Ocaña confesó que nunca estudió actuación, por lo que era más fácil cuando era un “niño tierno y que daba gracia” a esta última etapa de su vida, en la que se tenía que esforzar para hacer las cosas bien y para que estén satisfechos con su trabajo.

Uno de los momentos más nostálgicos llegó cuando el actor reveló que tenía grandes planes para este 2022, entre los que se encontraban dos nuevos proyectos, uno de ellos un show de comedia en el que iba a interactuar con el público y que se había pospuesto por diversas razones.

“Tengo un nuevo proyecto, todavía no se los puedo comentar hasta que me autoricen, pero ya les voy a ir avisando, va a ser muy pronto. También estoy haciendo un stand up que estamos escribiendo igual, pero vamos a ver las presentaciones para el año que viene (2022)“, empecé desde enero con esto, no se ha podido por una u otra cosa, pero esperemos el año que viene si ya se pueda, me van a estar viendo ahí cuando gusten”, se escucha decir.

