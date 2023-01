Director del Metro detalla 3 nuevos casos “atípicos”, 2 son denunciados ante el MP

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).– Guillermo Calderón, director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, reveló detalles sobre tres incidentes “atípicos” más reportados en las últimas horas en algunas líneas y que incluyen cables sueltos y robados, así como el daño en el parabrisas a un tren.

De los tres incidentes, dos fueron denunciados ante el Ministerio Público para las acciones pertinentes.

En el primer incidente las autoridades detectaron que un usuario arrojó una lata de cerveza a las vías en la estación Santa Anita, de la Línea 8, y que al paso del tren provocó un cortocircuito.

“Hacemos un llamado a los usuarios de no arrojar ningún objeto a las vías”, pidió el director del Metro.

Otro incidente que se registró fue un daño al parabrisas de un tren y robo de cable en la Línea 3 en el tramo de La Raza-Potrero.

“El conductor de esta tren señala a las 12:15 de la noche que recibe un impacto y se le rompe el parabrisas; acto seguido se identifica que hay un cable a tierra, esto quiere decir un corto circuito. Alrededor de las 3 de la mañana identifican que hay un corte intencional del cable de baja tensión. Al darle seguimiento se encuentra que las rejillas de ventilación, que están 3.5 metros arriba de la superficie de rodamiento del tren, han sido cortadas y todavía ahí está la evidencia de los 45 metros de cable que se habían cortado y embobinado”, detalló Guillermo Calderón en una conferencia en la que estuvo presente el Secretario de Gobierno Martí Batres Guadarrama.

Luego de este incidente se verificaron todos los sistemas para garantizar la operación en esa línea.

El Secretario de Gobierno de la CdMx, Martí Batres, aseguró que se tratan de “incidentes atípicos o intencionales”. “Es un lapso muy corto, no tiene que ver con falta de mantenimiento, pero se está detectando con rapidez, se repara y el metro sigue funcionando con regularidad”, añadió.

Cuestionado sobre si le podía llamar “sabotaje” a estos hechos, indicó Batres respondió tajante: “No, son hechos atípicos, la Fiscalía [de la CdMx] va a investigar. Algunos casos son raros, no ocurren normalmente, la Fiscalía presentará su análisis y determinará”.

“Quisiera enfatizar que son hechos inusuales, no son hechos que ocurren con regularidad, no ocurren normalmente, un usuario tiene deseo de llegar lo mas pronto, quiere llegar a su trabajo, a la escuela o a su casa. Si arroja una lata de un litro de cerveza, no quiere llegar rápido, que alguien corte la reja en la superficie, que corte un cable grueso que implica una labor cortarlo, llama la atención”, insistió.