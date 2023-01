La policía detiene a persona en el Metro por lanzar aspas de lavadora a zona de vías

Desde el jueves, seis mil elementos de la Guardia Nacional vigilan y supervisan los pasillos y estaciones del Metro de la CdMx, luego de varios incidentes ocurridos en la última semana que, de acuerdo con Sheinbaum, son “anormales”.

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).– Una mujer de 42 años fue detenida el jueves en una estación de la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México por arrojar un aspa de plástico para lavadora a la zona de vías, informaron las autoridades capitalinas.

Viviana “N” fue detectada por los policías de la estación Centro Médico de la Línea 9. La mujer se encontraba en la zona central del andén en dirección a Pantitlán, esto sobre la Avenida Baja California, en la colonia Roma de la Alcaldía Cuauhtémoc, en la capital mexicana.

Esto ocurrió el mismo día en que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sospechara de “acciones premeditadas” en incidentes en el Metro, luego del accidente de la Línea 3 que resultó en un muerto y más de 100 heridos el sábado pasado, y otros a lo largo de la semana, incluidos dos incendios y una caída de cable en distintas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo.

La Jefa de Gobierno indicó que es necesario resolver estas anomalías que se han presentado porque —dijo en el programa de Los Periodistas, que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire— no son normales, un aspecto que se suma a la “inercia de décadas en donde no hay la atención necesaria al trabajo que se está haciendo todos los días. Pero aún con todo eso, yo insisto, hay anomalías que no deberían estar ocurriendo en el Metro y no son por mantenimiento”.

La situación ocurrió el jueves a las 15:00 horas, precisa el acta de detención de la mujer, quien “arrojó un aspa de plástico color blanco para lavadora a la zona de vías”, por lo que fue trasladada a las oficinas de la policía. Los oficiales que la detuvieron señalaron que no se realizó ningún corte de corriente e incluso los trenes continuaron circulando con normalidad.

Fue hasta después de su llegada a las oficinas policiales que fueron informados por el personal del puesto de control de mando del centro estratégico de operaciones: para poder retirar los pedazos del aspa se tuvo que realizar un corte de energía eléctrica de dos minutos, en el horario comprendido de las 15:38 a las 15:40 horas.

La mujer está acusada por el delito de ataques a las vías de comunicación.

“Puede haber muchas acciones premeditadas, el hecho de que la caja negra no estuviera el sábado y otra información que va a proveer en su momento la Fiscalía General de Justicia para resguardar la propia investigación. Más que se echa a andar el tren después de que estuvo un día parado, en la tarde viene un problema con las zapatas, y al otro día viene un problema con la Línea 7 donde normalmente no había, o en la Línea 8, hay tubos que se están tirando a las vías cuando antes eran menos incidencias de los tubos que se tiraban, pues todo esto necesariamente nos hace decir ‘bueno, es atípico’ y tenemos que tomar decisiones porque hay mucha gente que se mueve en el Metro”, comentó Sheinbaum Pardo el jueves en Los Periodistas.

La mañana de ayer, la Jefa de Gobierno informó sobre el despliegue de más de seis mil elementos de la Guardia Nacional que cuidarán las instalaciones del Metro de la Ciudad de México, en el que todos los días se transportan millones de personas, y negó que esto represente un acto de “militarización” como ha señalado la oposición a raíz del anuncio hecho durante la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Claudia Sheinbaum comentó que después del accidente del sábado que dejó una estudiante fallecida y decenas de heridos su administración hizo una valoración interna “y al ver todos los números, al ver todas las acciones entendimos que estaba ocurriendo algo fuera de lo normal”.

Sheinbaum Pardo también reveló el jueves que la Policía de Investigación halló en una camioneta una de las cajas negras de los trenes que chocaron el pasado 7 de enero en la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

“Les voy a platicar otra cosa. El día del accidente, que me perdone aquí la Fiscalía, pero la caja negra del Metro, una de las cajas negras del Metro tuvieron que o más bien la encontraron, la Policía de Investigación, en una camioneta. Ya habían sacado la caja negra“, informó durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por esta razón, explicó, y porque todos los días se movilizan en el metro de la Ciudad de México cerca de cuatro millones de personas fue que tomó la decisión de solicitar a la Guardia Nacional para resguardar las instalaciones de este transporte, el principal de la capital.

La Jefa de Gobierno aclaró que detrás de estos incidentes no hay un tema de presupuesto, como ha señalado la oposición que el día del accidente se desplegó de inmediato a politizar el asunto en vez de brindar ayuda. “Hay más presupuesto en el 2023 de lo que hubo en el 2022 y en el 2022 de lo que hubo en el 2021”.

“¿MILITARIZACIÓN? BÁJENLE”: AMLO

La mañana del viernes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó de nuevo a Sheinbaum y la decisión de usar la GN para vigila las instalaciones del Metro, argumentando que se trata “cuidar al pueblo” y que la ciudadanía se siente más segura con los uniformados, que no portarán armas, en los pasillos del STC.

“Si nos ponemos a escuchar lo que dicen las minorías corruptas o sus achichincles o voceros pues no haríamos nada, nosotros tenemos que proteger a la gente, cuidar al pueblo, son tan deshumanizados que hasta desean que le vaya mal a la gente, se frotan las manos que hubiesen accidentes, le desean mal al prójimo por su nivel de fanatismo, de conservadurismo”, acusó a la oposición.

Además, dijo que se trataba de “una acción preventiva, básicamente, y esto va acompañado de una revisión de todas las instalaciones, de un diagnóstico de la situación de los talleres, las vías, los equipos, todo, y con presupuesto, que no ha faltado, pero en el caso de que hiciera falta, más presupuesto para el mantenimiento del Metro, nosotros vamos a ayudar, el Gobierno federal, pero primero se está haciendo la investigación”.

“Lo otro [sobre labores de inteligencia de la GN en el Metro], no puedo decirlo, porque no puedo adelantar nada, porque sí hay denuncias, por los accidentes que han habido, es la Fiscalía la que tiene estos casos”, aseguró.