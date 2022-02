Joaquín Cosío narra los encuentros que ha tenido con el narco por El Infierno

Joaquín Cosío también aprovechó el espacio para tratar temas relacionados con el uso de armas en las películas tras el incidente en el rodaje de Rust, en donde Alec Baldwin disparó accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- El actor mexicano Joaquín Cosío se sinceró sobre los distintos acercamientos que ha tenido con el mundo del narcotráfico en México gracias al éxito de varias películas que ha protagonizado como El Infierno.

En una entrevista con Yordi Rosado, el actor que le da vida a “El Cochiloco” en la cinta de Luis Estrada expuso que le en distintas ocasiones le han regalado botellas de tequila e inclusive, una vez en un bar de Zacatecas se encontró con unos narcotraficantes que le confesaron que ellos “sí eran los de a de veras”.

“En varias ocasiones que coincido en un restaurante o algo, en particular en Monterrey con Luis Estrada llegamos al restaurante y de repente nos llegaron las botellas, volteamos y pues si parecen son”, recordó.

“En Zacatecas tengo muchos amigos y no he filmado nada por allá pero iba durante algún tiempo por cuestiones literarias. Tenía amigos en un bar que me parece que se llama ‘Las quince letras’. Llegaron unos jovencitos medio ya entrados a decirme ‘nosotros somos los de a deveras’. Ha sido la frase más escalofriante que me han dicho”, agregó.

De acuerdo con Cosío nada pasó a mayores en aquella ocasión pues no tardó en salirse del lugar, sin embargo estas dos experiencias no han sido las únicas que le han tocado vivir. El actor también reveló que un hombre lo amenazó en un restaurante en Ciudad Juárez.

“Un rubio muy bien vestido se me acerca y me dice quiúbole, se me acerca y qué pasó, cómo te va… y luego se iba y regresaba. La tercera o cuarta vez yo estaba que me moría. Yo temblando y el tipo volteando a verme, mi amigo con su novia y de nuevo me dice ‘cuídate cuando cruces la puerta’. Imagínate, es la única vez donde comprobé que sí te tiemblan las rodillas”.

Joaquín Cosío también aprovechó el espacio en el programa de Yordi Rosado para tratar temas relacionados con el uso de armas en las películas tras el incidente en el rodaje de Rust, en donde Alec Baldwin disparó accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins.

Recientemente Cosío sorprendió a sus seguidores al interpretar a Mateo Suárez, un militar de alto rango, en Escuadrón Suicida, del director James Gunn.