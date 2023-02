Scarlett Camberos, capitana del América Femenil, denuncia violencia de su expareja

Hasta el momento, se ha reportado que probablemente las cuentas de la jugadora siguen hackeadas, pues los hilos de Twitter donde expuso la denuncia fueron eliminados.

Por Mauricio Torres

Ciudad de México, 14 de febrero (AS México).– Lamentablemente la violencia contra la mujer ha ido creciendo, por ello varias mujeres han levantado la voz para erradicar los abusos dentro de la sociedad. Tal es le caso de la futbolista de las Águilas del América, Scarlett Camberos, quien no pudo más con su situación y denunció a su expareja por violencia y acoso a través de las redes sociales.

Durante la madrugada de este martes, el padre de la americanista informó que las redes sociales de Camberos fueron hackeadas y dejó entrever que se trata de la persona que acosa a la seleccionada nacional. Horas más tarde, la atacante pudo recuperar sus cuentas de redes sociales y dejó en claro que en un pasado sufrió violencia física y psicológicamente por parte de quien fuera su novio.

“Buen día, este es el responsable del hackeo que sufrí en redes, hace un año mantuve una relación de noviazgo con este muchacho, decidí callarme por miedo, cada vez que teníamos relaciones sexuales me agredía a golpes en el cuello o estómago, ya no me voy a callar”.

Ojo acá: el papá de #ScarlettCamberos, delantera del @AmericaFemenil, alerta de que las redes de su hija fueron hackeadas. Ya hace unos meses ella había denunciado el acoso virtual y real. ¿Nadie toma cartas en el asunto? https://t.co/JwIJqspwKs — Paulina Chavira (ella) (@apchavira) February 14, 2023

“Decidí terminar el noviazgo con este muchacho y empezó ahí el temor y el miedo, me acosa, me sigue, manda a sus amigos a seguirme a todos lados a donde voy, es un celoso, posesivo, intenso y por eso se vuelve violento, ya no me voy a quedar callada”, escribió la americanista en su perfil de Twitter, aunque, aún no se sabe si este mensaje fue redactado por la jugadora o si esta cuenta también fue tomada por su acosador.

“Su primo es otro acosador, Andrés se encargaba de mandarlo a vigilarme cuando no podía él, por si me iba de mi casa al entrenamiento, el se llama Alex, él mantuvo una relación con una jugadora de Tigres y fue denunciado por lo mismo. En otra ocasión discutimos en el departamento y me dijo que era de él o de nadie y decidió meterme tres puñetazos en el estómago para que aprendiera a respetarlo, yo veía como le pegaba él a sus amigos, practica box y taekwondo, sabe pelear mucho y abusa de ello”, se agregó en el hilo de Twitter, que fue borrado de la cuenta.

Luego de denunciar, los seguidores de la futbolista hicieron un llamado al Club América y a la Liga MX Femenil para que le brindaran apoyo a la futbolista de las Águilas.

Horas después, tanto el club como la liga femenil publicaron sus posturas en redes sociales.

“Conforme a nuestros protocolos de seguridad, el Club brinda apoyo legal, digital y psicológico”, apuntó el Club América.

Condenamos enérgicamente cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Conforme a nuestros protocolos de seguridad, el Club brinda apoyo legal, digital y psicológico. ¡Scarlett, estamos contigo, cuentas con nosotros!#EstoEsAmérica — Club América Femenil (@AmericaFemenil) February 14, 2023

La Liga MX Femenil informa: pic.twitter.com/r7mGvAEoJW — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) February 15, 2023

