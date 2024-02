INVESTIGACIÓN ¬ Orden católica masculina financia red que desinforma sobre el aborto

Casi 40 por ciento de las donaciones revisadas por Open Democracy en las cuentas de los Caballeros de Colón, una orden formada exclusivamente por hombres, fueron a dar a centros antiabortos que brindan “información falsa o engañosa sobre vínculos entre el aborto y el cáncer de mama, la infertilidad futura y problemas de salud mental” a las mujeres. Eduardo Verástegui, exgalán de telenovelas y fallido candidato presidencial, es uno de los “caballeros” más famosos.

Estados Unidos, 14 de febrero (OpenDemocracy).- Una orden católica estadounidense, multibillonaria e integrada sólo por hombres, entregó en seis años al menos 10.8 millones de dólares a centros antiaborto que se dedican a manipular a las mujeres, revela una investigación de Open Democracy.

Fundada en el siglo XIX para asistir a viudas y huérfanos irlandeses en Estados Unidos, la orden de los Caballeros de Colón (Knights of Columbus) – nombre que homenajea a Cristóbal Colón – financió entre 2017 y 2022 a por los menos 485 “centros para embarazos en crisis“, según nuestro análisis de cientos de declaraciones fiscales presentadas ante el servicio de impuestos IRS de Estados Unidos. La orden dice tener dos millones de miembros.

Una investigación académica de 2018 cifró en más de dos mil 500 la cantidad de estos centros en todo el país. En 2006, un informe del Congreso estadounidense atribuyó a los “centros para embarazos en crisis”, conocidos en Estados Unidos por las siglas CPC, la propagación de desinformación sobre salud, y afirmó que estos centros brindan “información falsa o engañosa sobre vínculos entre el aborto y el cáncer de mama, la infertilidad futura y problemas de salud mental”. En 2020, Open Democracy reveló que centros similares, apoyados por redes estadounidenses, difundían la misma desinformación en el resto del mundo.

Los documentos estudiados por Open Democracy corresponden a las cuatro entidades más importantes de la orden católica: Knights of Columbus Charities Inc, Knights of Columbus Supreme Council, Knights of Columbus Charitable Fund y Knights of Columbus Charities USA. Hay además miles de filiales más pequeñas.

La primera de ellas, Knights of Columbus Charities Inc, con sede en Connecticut, parece ser el principal vehículo que esta orden masculina usa para canalizar dinero a los centros antiaborto. Pero no es la única – y el dinero que rastreamos es apenas una fracción del apoyo financiero total que los Caballeros prestan a los CPC.

waxman2



Mediante su programa “Promoción de la cultura de la vida”, los Caballeros dan dinero y suministros a organizaciones antiabortistas que dirigen sus propios CPC o les realizan donaciones. Y miles de “consejos” locales (unidad básica de la organización de los Caballeros) también juntan dinero para los CPC – pero o bien no presentan declaraciones fiscales al IRS o no proporcionan información detallada sobre estas donaciones.

Por último, la organización no declara cuánto del dinero que envía al exterior se destina a CPC, sobre todo en Canadá y México.

Por todo esto, el verdadero volumen de la financiación de los Caballeros a los centros para embarazos en crisis ha sido notablemente subestimada.

Por ejemplo, un estudio del National Committee for Responsive Philanthropy (Comité Nacional para una Filantropía Sensible, NCRP) solamente pudo rastrear 1.6 millones de dólares de los Caballeros que fueron a CPC entre 2015 y 2019, y no incluyó a los Caballeros entre los 10 principales financiadores de CPC. En total, el NCRP pudo contabilizar 278 millones de dólares entregados a los CPC en esos cinco años.

“Ver cuántos fondos [de los Caballeros] van a los CPC es algo inquietante, pero no sorprende. Va en línea con nuestras propias conclusiones, que la actividad antiabortista se suele ocultar dentro de acciones de organizaciones más grandes. También destaca la naturaleza engañosa de los CPC”, dijo Stephanie Peng, coordinadora de investigación del NCRP.

En 2009, los Caballeros empezaron a entregar a los CPC aparatos para ecografías, con el argumento de ofrecer a cada mujer “una ventana al vientre que la faculte para ver a su hijo no nacido, oír sus latidos y reconocer el milagro de la vida en su interior”. La organización asegura haber distribuido mil 745 ecógrafos desde entonces.

Ofrecer ecografías sin fines diagnósticos es una práctica condenada por organizaciones médicas. El Instituto Estadounidense de Ultrasonido en la Medicina (AIUM) “se opone con firmeza al uso no médico de la ecografía”, y asegura que la ecografía “sin indicación médica para ver el feto, obtener imágenes del feto o identificar los genitales externos del feto es inapropiada y contraria a la práctica médica responsable”.

En junio de 2022 – poco después de que la Corte Suprema anuló la protección constitucional del aborto conocida como Roe contra Wade – los Caballeros lanzaron una iniciativa que llamaron “Ayuda y respaldo luego del embarazo” para entregar en un año cinco millones de dólares a CPC y “hogares maternales” de Estados Unidos y Canadá. (Los hogares maternales funcionan coordinados con los CPC para convencer a las mujeres de seguir con sus embarazos a cambio de apoyo como alojamiento temporal, comida, ropa y pañales, o la posibilidad de que entreguen a los recién nacidos en adopción).

Según el informe anual 2023 de los Caballeros, la meta se superó en un millón de dólares, pero las declaraciones fiscales publicadas hasta ahora no nos permiten confirmar esa cifra.

Nuestra investigación, en cambio, muestra que el apoyo financiero de Knights of Columbus Charities Inc a los CPC creció 28 por ciento entre 2017 y 2022, y la suma más grande se registró en 2022: más de dos millones de dólares distribuidos en 100 centros.

“Ese aumento entre 2017 y 2022, con las mayores cifras en 2022, es un ejemplo de lo que venimos escuchando – que Dobbs [Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization es el nombre del proceso por el que la Corte Suprema derogó el fallo Roe] fue apenas el comienzo para los CPC y para el movimiento antiabortista, y que están aumentando su infraestructura e influencia para seguir limitando el acceso al aborto”, dijo Peng.

Los CPC no están precisamente en la pobreza. De hecho, atraen cinco veces más financiación que las clínicas de aborto, según el estudio del NCRP, que contabilizó más de cuatro mil millones de dólares, entre fondos públicos y donaciones filantrópicas, “que fueron a mil 291 organizaciones conocidas por prestar servicios de CPC” en el periodo 2015-2019.

Apenas la Corte Suprema derogó Roe, 18 estados asignaron más de 250 millones de presupuesto público para ser distribuidos a CPC entre 2023 y 2025, según datos del Guttmacher Institute y de Equity Forward, dos organizaciones que investigan sobre salud sexual y derechos reproductivos.

annual-report-of-the-supreme-knight



Decenas de CPC que reciben dinero de los Caballeros pertenecen además a redes muy bien financiadas, como Net Care, organización evangélica fundada en 1975 que cuenta con mil 200 CPC afiliados en Estados Unidos. Net Care, además, tiene estrechos vínculos con otra beneficiaria de los Caballeros, Heartbeat International, a la que Open Democracy descubrió, en 2020, enseñando a personal de CPC en Estados Unidos y el exterior a desinformar a pacientes que requerían un aborto – diciéndoles por ejemplo que la pareja de una persona que se hacía un aborto podía volverse homosexual.

Una investigación efectuada en 2021 en nueve estados de Estados Unidos por la organización de derechos reproductivos The Alliance expuso que estos centros usan “tácticas engañosas y coercitivas y desinformación médica”, por ejemplo, “presentándose falsamente como instalaciones médicas” y dirigiéndose a “personas de ingresos bajos que enfrentan embarazos no deseados para impedirles que accedan a abortos y anticonceptivos”. OBJETIVO: JÓVENES Y DISTRITOS CON NORMAS LIBERALES Los CPC de California fueron los mayores beneficiarios de las donaciones de los Caballeros en 2022, con 17 por ciento del total, seguidos por los de Pensilvania (11 por ciento), Ohio (siete por ciento) e Illinois (siete por ciento). En todos estos estados el derecho al aborto sigue vigente. Por lo menos 52 de los CPC financiados por los Caballeros en los últimos seis años apuntan a las adolescentes, estudiantes de secundaria y universitarias. Cuentan con programas educativos explícitamemte diseñados o se ubican de manera estratégica cerca de los campus estudiantiles. Entre 2017 y 2022, los Caballeros les entregaron a estos 52 CPC más de 1.5 millones de dólares en 80 pagos. Uno de los CPC que apuntan a las adolescentes en Oregon, donde el aborto es legal sin restricciones, les dice a las chicas: “Tu escuela no es el mejor lugar para hacer preguntas”. Otro, en California, coloca puestos dentro de los campus y ofrece de manera engañosa “exámenes preaborto”, sugiriendo servicios concebidos para informar a quienes ya decidieron interrumpir un embarazo cuando en realidad están pensados para hacerlas cambiar de opinión o demorar sus decisiones.

Otro centro en California que busca atraer estudiantes no menciona que en ese estado el aborto es legal hasta la viabilidad fetal (alrededor de la semana 23) y sólo afirma: “El aborto forzado es ilegal en California. Podemos ayudarte a entender tus derechos legales para que puedas decidir lo que es mejor para vos”. Nadie que defienda la libertad de elegir ha argumentado alguna vez que se debe “forzar” a una persona a hacerse un aborto. Los Caballeros de Colón no contestaron los pedidos de entrevista de Open Democracy. UNA FORMA POLÉMICA DE FILANTROPÍA Casi 40 por ciento de todas las donaciones de Knights of Columbus Charities Inc en el periodo analizado fueron a CPC. El resto del dinero fue a iglesias, “compra y distribución de sillas de ruedas para los necesitados”, “ayuda en caso de desastres”, “asistencia a cristianos perseguidos”, “esfuerzos contra la trata de personas”, “alimentos para los necesitados”, “alivio para el COVID-19”, “apoyo para el desarrollo de seminaristas”, “fondo de solidaridad con Ucrania”, “operaciones generales” y al “Programa de cultura de la vida”, que también incluye actividades antiaborto. La caridad es presentada como el principio más importante de los Caballeros de Colón. Pero apenas una pequeña fracción del dinero que la orden maneja va a subvenciones y donaciones para otras organizaciones sin fines de lucro, según las declaraciones fiscales de sus cuatro mayores entidades. Con ingresos de 12 mil 400 millones de dólares y activos totales de 134 mil millones de dólares en 2021 – la mayor parte proveniente de sus negocios de seguros, inversiones y asesoramiento financiero – estas cuatro entidades donaron solamente 220 millones de dólares en el período 2017-2021. La mayor parte, 171 millones, fue a beneficiarios en Estados Unidos. 10535-ultrasound-trifold

En 2022, los salarios anuales de los 17 principales ejecutivos del Concejo Supremo de los Caballeros fueron de 300 mil a 1.7 millones de dólares cada uno. A estos directivos también se les permite volar en primera clase y llevar a sus esposas “cuando su presencia sirva a un propósito empresarial genuino”. En 2019, los Caballeros crearon el Knights of Columbus Charitable Fund, mediante el cual empezaron a ofrecer “fondos asesorados por donantes”, DAF en inglés – un controvertido producto de finanzas personales por el cual quienes deseen donar dinero y beneficiarse a cambio de rebajas de impuestos entregan el control real del dinero a un tercero que decide (supuestamente “asesorado” por el donante) a quién entregarlo. Este fondo declaró ingresos de 64.3 millones de dólares entre 2017 y 2021, y donaciones equivalentes a un 20 por ciento de esa suma.

—

CABALLEROS INFLUYENTES

