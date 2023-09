CRÓNICA | Verástegui se dice amigo de Salinas Pliego y acusa que hay terror en México

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- A una semana de que se registró ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como candidato independiente a la Presidencia de México, el actor de ultraderecha Eduardo Verástegui citó este jueves a las 17:30 horas a sus simpatizantes afuera del Metro Buenavista, al norte de la Ciudad de México, para recopilar parte de las un millón de firmas que requiere.

Primero pasó por un helado. Y, tras hacer esperar a sus seguidores una hora entre gritos de “¡Eduardo Presidente!” y prensa de farándula, arribó al sitio.

Para entonces ya eran decenas de ciudadanos los que estaban reunidos, entusiasmados por ver representados en él sus valores provida, anti comunismo y contra el “lobby LGBT”, como le llaman.

Eran familias, acompañados de sus hijos, señoras adultas mayores e incluso un sacerdote con su sotana.

A pregunta expresa de SinEmbargo sobre por qué quiere gobernar un país donde no vive, Verástegui dijo que vive en México desde 2015 y que el magnate Ricardo Salinas Pliego es “su gran amigo”.

Ante el insistente cuestionamiento entre gritos de apoyo sobre cómo el tercer empresario más rico del país y dueño de TV Azteca lo ayudará, no respondió.

Tras los cuestionamientos de la prensa y gritos de seguidores como “Eduardo, amigo, el pueblo está contigo”, mandó un mensaje con megáfono: necesita sus firmas, las válidas, no como las del magnate estadounidense Donald Trump, quien lo destapó en EU hace un par de semanas.

De acuerdo con una encuesta de Enkoll, levantada este mes entre viviendas, un 70 por ciento dice no conocerlo. Pero parte del 30 por ciento restante, particularmente de la CDMX, se tomó el tiempo de acudir a esperarlo y apoyarlo. Mari Luz dice estar agradecida por apoyarla y presumió sus fotografías con él en marchas provida.

Andrés, vestido de camisa gris que portaba gorra verde y una bandera del mismo color con el logotipo de Verástegui, aseguró que el actor “es un candidato que lo convence por sus convicciones e ideales y porque es una persona honesta”.

Fue quien ayudó a recopilar firmas con la aplicación del INE.

El hombre residente de la Ciudad de México dijo que los valores que admira de Verástegui son la familia y la defensa de la vida en todas sus etapas y puso como ejemplo la labor que realizó con la película Sound of Freedom, producida por el actor.

Vecino de la colonia aledaña, Santa María la Ribera, el adulto mayor Miguel externó sus esperanzas en que Verástegui se convierta en Presidente de México, argumentando que es el único candidato que defiende la vida y su religión lo obliga a no apoyar a nadie más.

“Con Eduardo esperamos un México progresista, que defienda los valores, la familia, la vida, como católicos tenemos que apoyar eso, no podemos votar ni por Xóchitl ni por Claudia porque ellas son pro-aborto, mi religión me lo prohíbe, si no queda Eduardo y quedan ellas, yo me abstengo (de votar)”, aseguró el hombre de la tercera edad que dice profesar la religión católica.