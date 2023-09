Eduardo Verástegui registra en INE su eventual candidatura presidencial independiente

Este jueves es el último día para que aquellas personas sin partido con intención de contender por la Presidencia de la República en 2024, manifiesten su interés ante el INE por buscar una candidatura por la vía independiente.

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).– Animado por su amigo Donald Trump, vinculado a organizaciones de ultraderecha de Estados Unidos, España, Brasil y México, así como con un discurso que mezcla oraciones y ritos católicos, el actor Eduardo Verástegui formalizó hoy ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su intención de ser candidato independiente a la Presidencia de la República.

“Vengo a solicitar una inscripción por la vía independiente como candidato a la presidencia de México”, declaró ante representantes de los medios de comunicación a las afueras de las instalaciones del INE. “Estoy convencido que no va a ser por la vía de siempre, la misma brecha de siempre, los mismos partidos de siempre, los mismos políticos de siempre. […] Hay más pobreza en México, hay más corrupción, hay más violencia: México no anda bien”.

Verástegui, un actor de telenovelas que se volvió activista provida a través de su Movimiento Viva México, deberá reunir al menos un millón de firmas de ciudadanos mexicanos para convertirse en candidato, si es que es aprobada su solicitud que, de manera discreta, entregó a la Oficialía de Partes del INE y cuyo lanzamiento formal será el viernes 15, Día de la Independencia.

Justo en el último día para su registro, este jueves 7, el actor y cantante difundió una fotografía con el magnate conservador Ricardo Salinas Pliego, quien dice que ambos están “cocinando otras sorpresas”, mientras que la estructura para recabar las firmas de su candidatura está consolidada en al menos 17 estados del país con prosélitos que provienen sobre todo del Partido Acción Nacional (PAN).

“El PAN ha muerto”, proclamó Verástegui, el 5 de junio, cuando Xóchitl Gálvez se perfilaba como la candidata presidencial de la alianza con PRI y PRD, debido a que la senadora se ha manifestado a favor del aborto y de los matrimonios entre personas del mismo sexo.

El PAN, firmó Verástegui, “ha traicionado a su militancia al imponer una candidata que representa todo lo opuesto a los valores que defienden la mayoría de sus seguidores”, y ratificó: “Los parásitos del poder mataron al PAN con una escopeta modelo Xóchitl calibre 666”.

Este miércoles, la víspera de su solicitud de registro ante el INE, que debe todavía aprobarlo si cumple con los requisitos, Verástegui convocó a rezar un Rosario en sus redes sociales, teniendo a sus espaldas un gigantesco cuatro con la imagen de la Virgen de Guadalupe, flanqueada con dos banderas de México.

“Es el último Rosario que vamos a rezar juntos, al menos por un tiempo, más detalles más delante”, expresó enigmático el actor que también anunció, antes de iniciar el rito católico, que asistiría este jueves temprano a la Basílica de Guadalupe, último día para formalizar su petición ante el INE de ser candidato presidencial.

En el mismo mensaje del miércoles, Verástegui repudió la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de despenalizar el aborto en todo México, toma por unanimidad ese mismo día.

“Hoy tenemos una de las noticias más tristes de toda nuestra historia: Hoy la Suprema Corte de Justicia —¿de justicia realmente? Vamos reflexionar unos segundos, más bien de injusticia—aprobó el aborto en todo el país, el crimen del aborto, hay que decir las cosas como son”.

Sin antecedentes políticos personales, Verástegui es sobrino de César “El Truko” Verástegui Ostos, el derrotado candidato a gobernador de Tamaulipas impulsado por el fugitivo panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pero ahora busca gobernar México.

En noviembre, en el hotel Westin de Santa Fe, encabezó la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), e la que asistieron partidos y organizaciones identificadas con el ultraconservadurismo, como el hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, Steve Bannon, exasesor de Trump y representantes de Vox de España.

En esa reunión, Verástegui fue perfilado como candidato presidencial por Matt y Mercy Schlapp, dirigentes de la Unión Conservadora Estadounidense, que ha respaldado a Trump en sus carrera política.

Justamente Trump es también uno de los animadores de la candidatura presidencial de Verástegui, a quien llamó “Presidente” tras la exhibición de la película “El sonido de la libertad” sobre la trata de niños, de la que el mexicano es productor.

“Fue increíble, Presidente, hacer de esta película la más candente en todo el mundo, creo que es comparable con volverte Presidente de México, ¿cierto?”, dijo Trump a Verástegui, quien de ser candidato presidencial podría afectar la votación de la candidata Xóchitl Gálvez.

Organizaciones y personajes que se asumen de derecha han manifestado su intención de apoyar el proyecto presidencial de Verástegui.

Carlos Leal, exdiputado local del Partido Encuentro Social, confirmó a este medio que el proyecto está en marcha: “En Nuevo León estamos listos para apoyarlo en la recolección de las firmas”.

Elsa Méndez, exdiputada del PAN en Querétaro, también manifestó su respaldo a Verástegui: “Siempre estaré apoyando a mi amigo Eduardo, sus proyectos son para la gloria de Dios”.

A su vez, Juan Iván Peña Neder, presidente de México Republicano, también está en la misma lógica, una vez que formalmente se registre a Verástegui:

“Nosotros estamos listos a recibir la candidatura de Eduardo Verástegui, si así él decide hacer su inscripción en los tiempos electorales y si es el caso habremos de enseñar los 300 mil activistas distribuidos en 200 municipios listos para levantar las firmas de una candidatura independiente que defiende valores muy claros económicos, políticos y sociales”, expresó Peña Neder en Los Periodistas programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Este jueves 7 de septiembre es la fecha límite para que los ciudadanos sin partido que aspiren a competir por la Presidencia de la República manifiesten al INE su interés por buscar una candidatura por la vía independiente. Para ello, tendrán que recolectar de aquí al 6 de enero de 2024 las firmas de al menos el 1 por ciento de los mexicanos inscritos en la Lista Nominal del país y que pertenezcan al menos a 17 entidades federativas, es decir, alrededor de un millón de apoyos.

LA RED DE APOYO A VERÁSTEGUI

Apenas el 4 de septiembre pasado, Juan Iván Peña Neder, presidente de México Republicano, anunció que la ultraderecha mexicana ya está lista para respaldar una eventual candidatura independiente de Eduardo Verástegui para la Presidencia de México en 2024, quien fue llamado como “el próximo Presidente de México” por Donald Trump, ultraderechista que busca reelegirse a la par de que enfrenta diversos cargos judiciales.

“Nosotros estamos listos a recibir la candidatura de Eduardo Verástegui, si así él decide hacer su inscripción en los tiempos electorales y si es el caso habremos de enseñar los 300 mil activistas distribuidos en 200 municipios listos para levantar las firmas de una candidatura independiente que defiende valores muy claros económicos, políticos y sociales”, expresó Peña Neder en Los Periodistas programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Peña Neder dijo que se ha ido construyendo este proyecto político en más 200 municipios de México y 20 ciudades de Estados Unidos que encuentra en Eduardo Verástegui “como lo hizo en CPAC (Conferencia Política de Acción Conservadora) un reflejo de lo que esta visión diferente del país, distinta del país, opuesta al proyecto, digamos, socializante de la 4T, aunque no opuesta a todas sus visiones política, representa”.

“Ya estamos organizados, ya estamos en todo el país pidiendo a Eduardo que encabece el movimiento y que somos decenas de miles de cuadros que están listos para ir a levantar el millón de firmas que necesitamos”, añadió.

Con un millón de afiliados en el país y otros miles de hispanoamericanos en Estados Unidos, sus representantes niegan ser fascistas, ser afines a Trump o creer que existe una raza superior. Y tienen un plan a largo plazo. Además de ya ser partido político en Chihuahua (donde nació Peña Neder), aspiran a serlo en las entidades que cambiarán gubernatura en 2024: Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Para 2025, buscan el registro como un partido político a nivel nacional que represente a la clase media “que no se compra con un voto-despensa” y que tiene valores católico-cristianos. Finalmente, para 2030, tendrán su propio aspirante presidencial que, estiman, tendrá el apoyo de los millones de mexicoamericanos que pueden votar desde EU en elecciones mexicanas.

“Somos muy afines a los principios del Partido Republicano de Estados Unidos (propiedad privada, libertad, provida), aunque no hay ninguna injerencia de México Republicano al Partido Republicano ni viceversa. No somos afines a la postura de Donald Trump, sí a los principios del partido en general. Cierto que Eduardo está teniendo una gran proyección por la película (Sound of Freedom) que se va estrenar en todo México y América Latina, conocemos bien a Eduardo, lo apoyamos en su campaña ya que él va a postularse como Presidente de la nación para 2024 como candidato independiente, pero somos movimientos/partidos completamente independientes”, aseguró por videollamada Ernesto Calleja, secretario de asuntos religiosos de México Republicano.

E insistió en deslindarse de Trump, arrestado la tarde del pasado 3 de agosto. “El decir que [Trump] está apoyando a una persona [Verástegui] no implica que esté atrás, porque si decimos que está atrás podemos interpretar que está financiando, que está buscando a su vez un apoyo de los mexicanos en EU y no es así. Donald Trump es muy afín a los principios conservadores que está manejando Eduardo Verástegui, pero el decir que está atrás no quiere decir que está tendiendo injerencia o que la va a tener en su candidatura”, afirmó.

— Con información de Dulce Olvera

