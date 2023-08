México Republicano va con Verástegui en 24, en 25 quiere partido y Palacio en el 30

La ultraderecha tiene un plan electoral a largo plazo. En 2024 apoyará la candidatura independiente de Eduardo Verástegui a la Presidencia. Un año después, buscará el registro de México Republicano como partido político nacional para que, en 2030, lancen a su propio aspirante presidencial que represente sus principios provida y de propiedad privada (anticomunismo).

Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).– México Republicano es una asociación binacional que comparte los principios conservadores del Partido Republicano de Estados Unidos. Su dirigente, Juan Iván Peña Neder, está impulsando la candidatura independiente del actor guadalupano Eduardo Verástegui, quien fue llamado como “el próximo Presidente de México” por Donald Trump, ultraderechista que busca reelegirse a la par de que enfrenta diversos cargos judiciales.

Con un millón de afiliados en el país y otros miles de hispanoamericanos en Estados Unidos, sus representantes niegan ser fascistas, ser afines a Trump o creer que existe una raza superior. Y tienen un plan a largo plazo. Además de ya ser partido político en Chihuahua (donde nació Peña Neder), aspiran a serlo en las entidades que cambiarán gubernatura en 2024: Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Para 2025, buscan el registro como un partido político a nivel nacional que represente a la clase media “que no se compra con un voto-despensa” y que tiene valores católico-cristianos. Finalmente, para 2030, tendrán su propio aspirante presidencial que, estiman, tendrá el apoyo de los millones de mexicoamericanos que pueden votar desde EU en elecciones mexicanas.

“Somos muy afines a los principios del Partido Republicano de Estados Unidos (propiedad privada, libertad, provida), aunque no hay ninguna injerencia de México Republicano al Partido Republicano ni viceversa. No somos afines a la postura de Donald Trump, sí a los principios del partido en general. Cierto que Eduardo está teniendo una gran proyección por la película (Sound of Freedom) que se va estrenar en todo México y América Latina, conocemos bien a Eduardo, lo apoyamos en su campaña ya que él va a postularse como Presidente de la nación para 2024 como candidato independiente, pero somos movimientos/partidos completamente independientes”, aseguró por videollamada Ernesto Calleja, secretario de asuntos religiosos de México Republicano.

E insistió en deslindarse de Trump, arrestado ayer por la tarde. “El decir que [Trump] está apoyando a una persona [Verástegui] no implica que esté atrás, porque si decimos que está atrás podemos interpretar que está financiando, que está buscando a su vez un apoyo de los mexicanos en EU y no es así. Donal Trump es muy afín a los principios conservadores que está manejando Eduardo Verástegui, pero el decir que está atrás no quiere decir que está tendiendo injerencia o que la va a tener en su candidatura”, afirmó.

En el marco de las elecciones en Estados Unidos también a celebrarse en 2024, el republicano Trump se declaró no culpable por los cargos de defraudar a EU; conspirar para obstruir un procedimiento oficial y la certificación de papeletas; y por atentar contra el derecho al voto en 2020. A la vez, políticos republicanos en campaña como el de Texas y el de Florida han sido cuestionados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador por encabezar políticas antinmigrantes como las boyas con alambre de púas sobre el río Bravo, que ya causó al menos una muerte.

MÉXICO REPUBLICANO EN CHIHUAHUA

En Chihuahua, entidad actualmente gobernada por la provida panista Maru Campos, México Republicano ya es un partido político local desde julio pasado. Representa principalmente a la clase media y a empresarios con valores tradicionales, aunque también con miras a las clases “desprotegidas”. Ya se pronunció contra los nuevos libros de texto gratuito por “sesgo ideológico” y competirá por cargos municipales en las elecciones de 2024, dijo Juan Carlos Hernández Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del partido.

“Estamos preparando y viendo candidatos en 22 distritos en el estado, estamos también trabajando en las fórmulas de sindicaturas y de presidencias municipales en los 67 municipios de Chihuahua”, aseguró Hernández en entrevista.

Pero a diferencia del movimiento nacional que aspira a ser partido en 2025, en Chihuahua no tienen relación con el Partido Republicano ni con Donald Trump. México Republicano en Chihuahua, dijo su dirigente estatal, tiene una agenda local y debe su nombre al concepto de República estructurado por los antiguos griegos y complementado por los romanos.

“El nombre de México Republicano no tiene que ver con el nombre del Partido Republicano en EU. Gran parte del comercio de Chihuahua tiene relación con Texas por la frontera física. Pero nosotros estamos proponiendo el republicanismo, aquel donde hay división de poderes, donde se respetan las libertades, se promueve la economía; con esa base filosófica, no tiene nada que ver con el Partido Republicano en EU”, precisó.

“Somos un grupo de empresarios, un grupo de emprendedores que nos organizamos para levantar la mano, generar una propuesta seria que le sirva a los chihuahuenses basados en cuatro principios básicos: la defensa de la vida desde su concepción, la defensa de la familia, defender las libertades y en defensa de la propiedad privada”, enlistó.

Hernández Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo de México Republicano en Chihuahua, también negó que tengan ideas de una raza superior. De hecho, argumentó, la Secretaria general del partido estatal es la “líder indígena” Flor Ayala.

En el mes que llevan como partido político, el Instituto Nacional Electoral (INE) les ha dado por ley recursos, acceso a radio y televisión, y se están dando a conocer con volanteos en Ciudad Juárez y Chihuahua, en redes sociales y a través de la toma de protesta de los 37 comités municipales.

Al igual que su dirigente Juan Iván Peña, el secretario Ernesto Calleja y el dirigente estatal Juan Carlos Hernández creen que los mexicanos con valores tradicionales son mayoría en México, solo deben de despertar.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.