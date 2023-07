Chihuahua tendrá partido ligado al nazismo: recibirá dinero del erario para su agenda

Por Itzel Ramírez

Ciudad Juárez, 29 de julio (La Verdad).– México Republicano, uno de los dos nuevos partidos políticos en Chihuahua, tendrá acceso a recursos públicos para impulsar una agenda antiderechos de la mano de su líder nacional, un exfuncionario vinculado con el nazismo y exdirigente de otra organización política ya desaparecida.

La ratificación del registro, confirmado el pasado 20 de julio por la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la decisión de los órganos electorales de Chihuahua, lo que permitirá que el nuevo partido participe en los comicios de 2024 y reciba desde ahora financiamiento público.

La ley electoral de Chihuahua establece que los nuevos partidos políticos tendrán tres formas de financiamiento público: una corresponde al dos por ciento del recurso total de los institutos políticos para sus actividades ordinarias correspondientes; otra es el reparto de la bolsa destinada para actividades específicas que se distribuye de manera igualitaria y finalmente el dinero para gastos de campaña, aplicable solo en años de elecciones.

Con los recursos, el partido buscará posicionar una agenda que contempla, por ejemplo “la defensa de la vida desde su propia concepción”, dijo en entrevista Juan Carlos Hernández Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del partido.

“Queremos defender la vida desde su propia concepción, las libertades, la propiedad y queremos defender la familia. Si esos principios, eso quiere decir la ultraderecha (…) eso somos. No nos da pena y no nos da vergüenza. No somos de izquierda”, sostuvo Hernández.