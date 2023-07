VIDEO: Eduardo Verástegui interrumpe entrevista con Jorge Ramos para rezar por él

El ultraderechista le pidió a Dios por Jorge Ramos, pues consideró que actúa mejor que muchos católicos que conoce.

Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbargo).- El actor y activista de ultraderecha Eduardo Verástegui interrumpió una entrevista televisiva al aire con el periodista Jorge Ramos para ponerse a rezar en medio del programa y pedir que entrara Dios en su vida, lo que desató innumerables críticas sobre su conducta.

El pasado lunes 3 de julio, Verástegui se presentó en el programa Al Punto, conducido por Jorge Ramos, para promocionar su nueva película Sound of Freedom, y sobre sus aspiraciones presidenciales de cara a las elecciones de 2024, pues ha expresado sus deseos de contender.

El actor y aspirante a la Presidencia de México, Eduardo Verástegui, interrumpió la entrevista con Jorge Ramos @jorgeramosnews para rezar por él, por su familia y por el personal del programa #AlPunto. pic.twitter.com/7e59z7QGmm — Salvador Zaragoza Andrade (@SalvadorZA) July 5, 2023

Ramos le pregunta a Verástegui cuándo se sabría si se lanza a competir por la Presidencia de la República, por lo que el ultraderechista le responde: “Subí un tuit hace unos días invitando a la gente, al pueblo de Dios. Yo sé que tú no crees en Dios, me lo has dicho”. Ante ello, el periodista contesta: “Soy agnóstico, quisiera tener la certeza, pero no la tengo, quisiera tener tu fe, pero no la tengo”.

Insólitamente, tras lo dicho por Ramos, Verástegui cierra sus ojos, inclina la cabeza y empieza rezar: “Dios mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, yo te pido por mi hermano Jorge Ramos, su familia y su equipo de trabajo, bendícelo y protégelo. Y si estás aquí, manifiéstate en él, que es un hombre bueno, Jorge es un hombre bueno, no quiero pensar lo que él haría si tú estuvieras en su corazón y él te deja entrar”.

Luego, el ultraderechista se disculpa con Ramos, quien le agradeció y le dijo que respetaba su devoción, pero que no tenía la fe que él sí.

“Es una gracia, yo soy católico por la gracia de Dios. Yo quiero que vivas esa fe, Jorge, porque te conozco, eres una persona entregada a su trabajo, te preocupas por los demás, actúas mejor que muchos católicos que se dicen ser católicos y no hacen ni la mitad de lo que tú haces, entonces no me imaginaría lo que tú harías con la ayuda de Dios”, dijo.

El momento concluyó con el entrevistado prometiendo que Jorge Ramos sería uno de los primeros en saber si se anima a lanzarse por la Presidencia, y aclaró que lo haría por la vía independiente, ya que se dijo cansado de los partidos políticos, pues es “el mismo pan y circo”.