VIDEO: Donald Trump llama a Eduardo Verástegui “el Presidente”, así, en español

Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).– El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al actor Eduardo Verástegui por su película Sound of Freedom y lo consideró como el “posible Presidente de México”.

Donald Trump, quien nuevamente se postula para Presidente, organizó la noche del miércoles la proyección privada de Sound of Freedom, un thriller que trata del tráfico sexual de niños.

“No estoy seguro si es algo de lo que debas disfrutar o aprender, tal vez es una combinación, pero es que fue una gran película, y ahora entiendo por qué le está yendo tan bien, está estableciendo récords, por cierto, está siendo la película más grande, tienen a algunos de los grandes blockbusters del verano puestos de cabeza, así que eso es bastante bueno, me encanta tener tu potencial”, comentó el magnate neoyorquino, quien tras ello abrazó a Verástegui Córdoba.

El productor, actor y excantante mexicano, quien se considera su postura de derecha, descalificó recientemente los principios del Partido Acción Nacional (PAN) al asegurar que se ha traicionado a sí mismo al incluir a la Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz como aspirante a candidata por la Presidencia de México en las elecciones de 2024.

“#ElPanhamuerto Se los vengo diciendo. Todos los partidos son lo mismo y todas las cúpulas políticas piensan y hacen lo mismo. Hagamos las cosas diferente. Te invito a unirte al movimiento Viva México que próximamente será la oposición que representará tus valores y los anhelos de todos los mexicanos. #DiosPatriayFamilia”, indicó Verástegui Córdoba el 5 de julio en su cuenta de la red social Twitter, en la cual también publicó un video.

Sound of Freedom is America’s #1 movie taking the top spot at the box office on Independence Day.

See it in theaters TODAY, get showtimes at https://t.co/lX4EkIrW9D pic.twitter.com/UXFZ0zlbrf

— Sound of Freedom | Movie (@SOFMovie2023) July 6, 2023