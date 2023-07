VIDEO | “El PAN ha muerto” por traicionar a sus bases y elegir a Xóchitl: Verástegui

El ultraderechista mencionó que las y los integrantes de la cúpula del PAN son “promotores de la izquierda populista, comunista y trotskista”.

Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbargo).- El actor y activista de ultraderecha Eduardo Verástegui declaró esta tarde que el Partido Acción Nacional (PAN) “ha muerto” porque traicionó sus bases al supuestamente elegir Xóchitl Gálvez como candidata presidencial para 2024, a la par anunció que fundará el movimiento “Viva México”, con el que se rescatarán los valores de Dios, la Patria y la familia.

A través de un video compartido en redes sociales, Verástegui señaló que el PAN traicionó sus bases porque Xóchitl Gálvez no representa los valores que defiende la militancia blanquiazul.

“El PAN ha muerto y no estamos seguros de que descanse en paz porque murió en estado de desgracia. La cúpula del PAN traicionó a su militancia al imponer a una candidata que representa todo lo opuesto a los valores que defendiendo la mayoría de sus seguidores”, dijo.

#ElPanhamuerto Se los vengo diciendo. Todos los partidos son lo mismo y todas las cúpulas políticas piensan y hacen lo mismo. Hagamos las cosas diferente. Te invito a unirte al movimiento Viva México que próximamente será la oposición que representará tus valores y los anhelos de… pic.twitter.com/OCkwNcUUBi — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) July 5, 2023

“Los parásitos del poder mataron al PAN con una escopeta modelo ‘Xóchitl calibre 666’. Con la llegada del supremacismo progresista al PAN, hoy, ese partido y Morena son exactamente lo mismo, pero se los dije: todos los partidos son lo mismo. Que quede claro, hablo de las cúpulas, cuyos integrantes son promotores de la izquierda populista, comunista y trotskista, esa es la mala noticia”, afirmó.

Además, el ultraderechista anunció la formación de su movimiento “Viva México”: “un modelo de patriotas que busca defender los tres pilares que sostienen esta Nación: Dios, Patria y familia”.

“Les quiero hacer una invitación a este movimiento, a sumarse a este ejército de mexicanos que no va a permitir que nos roben el alma. ¡No, no, no, no lo vamos a permitir!”, finalizó.

CANDIDATURA DE LA OPOSICIÓN

Después de que el PAN, el PRI y el PRD, integrados en la alianza Va por México, presentaran el pasado 26 de junio cómo será el método de selección de su candidata o candidato presidencial, pero ahora bajo el nombre del Frente Amplio por México, comenzó el decline de algunas y algunos aspirantes.

El Senador Germán Martínez Cázares; Mauricio Vila Dosal, Gobernador de Yucatán; las senadoras Lilly Téllez y Claudia Ruiz Massieu; Gustavo de Hoyos Walther, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); y Alejandro Murat Hinojosa, exgobernador de Oaxaca, mostraron sus inconformidades con el proceso y se hicieron a un lado de la contienda interna.

Mientras que las senadoras Xóchitl Gálvez Ruiz y Beatriz Paredes Rangel; Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; y Enrique de la Madrid, extitular de la Secretaría de Turismo (Sectur), anunciaron que sí participarán bajo las condiciones planteadas.

Ayer, Gálvez Ruiz y Creel Miranda acudieron a registrarse como precandidatos en las sedes de los tres partidos opositores. También hizo lo propio Gabriel Quadri de la Torre y Jorge Luis Preciado Rodríguez. Hoy se sumaron De la Madrid y el activista Israel Rivas.