Tiroteo durante el desfije de celebración de los Chiefs deja 1 muerto y 9 heridos

MADRID, 14 Feb. (EuropaPress).- Las autoridades estadounidenses han informado este miércoles de que al menos una persona ha muerto y nueve personas más han resultado heridas tras un tiroteo en Kansas City durante el desfile de celebración por la victoria de los Chiefs en la LVII Super Bowl.

Cinco personas, incluidas tres heridas por disparos, han sido hospitalizadas en el hospital University Health, mientras que al menos dos personas armadas han sido detenidas en un desfile en el que se esperaba la asistencia de un millón de personas y el despliegue de 600 agentes.

El tiroteo ensombreció el festejo en el Día de San Valentín, con los aficionados de los Chiefs festejando su tercer título del Super Bowl en cinco años con un desfile.

El Gobernador de Missouri, Mike Parson, y la primera dama estaban en el desfile cuando se hicieron disparos, pero están a salvo, publicó Parson en X.

