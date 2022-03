VIDEOS: Caen jefes criminales en Colima y Tamaulipas; lanzan ataques y narcobloqueos

Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).– El arresto de dos presuntos capos del narcotráfico en Tamaulipas y Colima provocó una fuerte reacción de las bandas criminales. Reportes ciudadanos y videos compartidos muestran balaceras y narcobloqueos en ambos estados.

Por una parte, el Consulado de los Estados Unidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, emitió una alerta de seguridad para evitar la zona luego de que usuarios en redes sociales reportaran balaceras en diversos puntos la ciudad fronteriza durante la madrugada de este lunes. Además de bloqueos de avenidas con decenas de vehículos incendiados.

De acuerdo con La Opinión, dicha balacera se dio entre narcotraficantes y militares mexicanos por la captura de Juan Gerardo Treviño Chávez, alias “El Huevo”, máximo líder del Cártel del Noreste (CDN). El enfrentamiento quedó registrado en videos, los cuales ya circulan en las redes sociales.

Además, el medio refirió que los soldados también lograron abatir a ocho sicarios, de la llamada Tropa del Infierno, el brazo armado del Cártel del Noreste (CDN), que escoltaban a “El Huevo” en Nuevo Laredo.

Como suele ocurrir en estos casos, la captura del máximo jefe del Cártel del Noreste desató una ola de violencia; su gente provocó más enfrentamientos con la policía local y militares en varios puntos de Tamaulipas. A su vez, robaron automóviles que incendiaron, y usaron para bloquear las avenidas principales y las carreteras.

Los enfrentamientos comenzaron pasada la medianoche, con bloqueos en las principales avenidas de Nuevo Laredo “con la colocación de vehículos pesados, y al menos dos tractocamiones fueron incendiados”, añadió el reporte oficial al cual la agencia EFE tuvo acceso.

Las autoridades hasta el momento no han informado si hay víctimas mortales o heridos.

Ante estos hechos, la Presidenta Municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones y recomendó no llevar a los niños a clases.

En tanto, el Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos que residen o transitan por la ciudad para evitar el área y continuar refugiándose. ​Asimismo, informó que debido a la “situación de emergencia en la ciudad”, todas las citas programadas para este 14 de marzo en el Consulado serán reagendadas.

En los videos compartidos en redes se puede escuchar cómo los balazos transcurren durante más de un minuto. Según información de La Opinión, algunas de las grabaciones se realizaron desde domicilios ubicados muy cerca de la zona donde ocurrió la balacera.

Cabe señalar que por estos hechos, fue cerrado el Puente Internacional 2 que une a Nuevo Laredo, Tamaulipas, con Laredo, Texas, por lo que los cruces en ambos países se suspendieron por varias horas, sólo en ese punto fronterizo.

No obstante, a las 07:00 horas, la Presidenta Municipal de Nuevo Laredo aseguró que los puentes internacionales ya operaban con normalidad.

La reacción del Cártel del Noreste fue la respuesta para evitar que Treviño Chávez se trasladara a la zona militar y de ahí fuera enviado a la Ciudad de México.

De esta manera, se replicó la misma estrategia que realizó en Culiacán el Cártel de Sinaloa, cuando se capturó a Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante Joaquín Guzmán, “El Chapo”, lo que obligó a las autoridades mexicanas a soltarlo.

OPERA EN EU

Juan Gerardo Treviño Chávez es sobrino del sanguinario Miguel Ángel Treviño Morales, quien fuera el último líder del Cártel de los Zetas. Es importante señalar que Los Zetas se dividieron y una de sus células dio origen al Cártel del Noreste.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tamaulipas informó que esta organización criminal tiene presencia en Nuevo Laredo, también en la ciudad de Monterrey, en el estado mexicano de Nuevo León; y Texas, en los Estados Unidos.

LOS NARCOBLOQUEOS EN COLIMA

El día de ayer, autoridades mexicanas detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Aldrin “J”, alias “Chaparrito”, supuesto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Colima.

A través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con el apoyo de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), se logró la detención de tres personas posiblemente relacionadas con el tráfico de armas de fuego.

U.S. Consulate in Nuevo Laredo issues a warning this evening following gunfire heard in the city. https://t.co/lQpg0TkCNW pic.twitter.com/5ulK2CjSjW

— 𝙙00𝙙 (@just_some_d00d) March 14, 2022