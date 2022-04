“Sus amigas no quisieron”, dice una joven que se ofreció a llevar a Debanhi (VIDEO)

Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).– En un video publicado en redes sociales, una joven que asegura haber estado en la misma fiesta que Debanhi Escobar Bazaldúa indicó que ella le ofreció llevarla a su casa, pero las amigas de la mujer desaparecida no quisieron porque iba a pasar por ella un taxista de confianza.

“No he dejado de pensar en el caso de Debanhi, estoy segura de que hubo mujeres que estuvimos ahí para ella, que intentamos ayudarle, inclusive yo me ofrecí para llevarla a su casa, para que estuviera a salvo, insistí con sus amigas, qué si tenían un método seguro para llevarlas a su casa y ellas insistieron que efectivamente sí, que alguien de confianza iba a pasar por ella”, dijo en el video.

En la grabación publicada desde la cuenta de Instagram @nsml_stephanie, misma que ya no está activa en la red social, la joven asegura que Debanhi pudo haber estado a salvo porque hubo gente que intentó llevarla con bien a su casa.

Una joven supuesta asistente a la fiesta donde horas después desapareció #Debanhi asegura haberle ofrecido ayuda pero sus amigas no quisieron. Se alista sexto día de búsqueda que se extenderá con ayuda de voluntarios a comunidades de Salinas Victoria.

“Sin embargo, sus amigas no quisieron, dijeron que alguien de confianza iba a pasar por ellas y esto no fue así. Ella no estuvo sola, hoy nos falta ella y es indignante ver cómo ella estuvo tan cerca al alcance mío de poderla ayudar, de que ella pueda estar en su casa ahorita”, lamentó.