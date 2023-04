Hijos de “El Chapo” crearon imperio del terror, aliados a empresas chinas, alerta EU

Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).– El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló este viernes las acusaciones contra 28 personas, físicas y morales, incluidos tres “Chapitos”, que son los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y líderes del Cártel de Sinaloa, así como empresas de China, por la fabricación, producción, traslado y venta de fentanilo, que ha provocado una epidemia de sobredosis y muertes en aquel país.

“Desde al menos 2014, el Cártel de Sinaloa ha llevado a cabo una operación global para la fabricación y distribución de fentanilo, enviando cantidades masivas de fentanilo –una droga que ha matado a un número sin precedentes– hacia los Estados Unidos”, acusó el Fiscal General de aquel país, Merrick Garland.

Se trata, en palabras de los oficiales estadounidenses, de un “imperio” que, a la par que enviaba cantidades impresionantes de fentanilo a Estados Unidos, a través de una compleja operación que iniciaba con la llegada de precursores de la droga desde China y culminaba con el lavado de dinero de la venta del fentanilo, asesinaba, torturaba y causaba terror entre sus enemigos y con quienes disputaba el tráfico de fentanilo, incluidos casos donde “Los Chapitos” alimentaban a tigres con los cuerpos de sus rivales.

Las acusaciones fueron radicadas en el Distrito Sur de Nueva York, en el Distrito Norte de Illinois y en el Distrito de Columbia. Se trata, en palabras de Garland, de la organización “más grande, violenta y más prolífica” en el tráfico de fentanilo. El Cártel de Sinaloa es potenciado por los precursores químicos venidos de china y por compañías farmacéuticas.

El Departamento de Estado de EU ofrece hasta 10 millones de dólares por información que permita la captura o el procesamiento de “Los Chapitos”, y hasta cinco millones de dólares para quienes den información sobre otro de los hermanos, Joaquín Guzmán López.

U.S. Attorney announces charges against leadership of the Sinaloa Cartel and 25 other defendants in massive fentanyl importation and trafficking conspiracieshttps://t.co/AsvjUE5jjQ

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) April 14, 2023