Si fentanilo no se produce en China, ¿dónde?, cuestiona AMLO; espera respuesta formal

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, cuestionó la mañana de este lunes que si el fentanilo no se produce en China, como sostuvo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del país asiático, entonces dónde sí. Aunque las declaraciones de la funcionaria se dieron en una conferencia de prensa, el mandatario mexicano afirmó que espera una respuesta formal a la carta que envió a su par chino, Xi Jinping, para hablar del tema.

“Todavía no tenemos una comunicación formal, una respuesta formal y queremos establecer comunicación con el Gobierno de China, con la Cancillería, con la Embajada. Esto lo está haciendo ya el Secretario de Relaciones Exteriores para tener una postura clara sobre el pronunciamiento que hizo el Gobierno de China”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

China negó el jueves pasado que desde ese país se trafique ilegalmente fentanilo hacia México y aseguró que las autoridades mexicanas no han notificado sobre incautaciones de la droga sintética provenientes del gigante asiático.

“Si no se produce en China, ¿en dónde se produce? Lo que se sabe es que se utiliza y causa mucho daño en Estados Unidos, pero lo primero, y qué bueno que todo esto se esté ventilando, es saber dónde se produce porque obviamente se produce más de lo que se requiere para fines médicos”, declaró hoy López Obrador.

Desde Palacio Nacional, insistió en la necesidad de saber en dónde se está produciendo de más el opioide sintético, pues volvió “a dejar de manifiesto que en México no se produce fentanilo” y que “no se produce la materia prima para el fentanilo”.

Por ello, consideró que no deben intervenir las ideologías, sino poner por delante la salud, el principal de los derechos humanos: el derecho a la vida. “Entonces por eso vamos a seguir tratando este asunto”, añadió.

“Nada más que queremos hacerlo con todos los elementos para ver qué es exactamente lo que ellos sostienen acerca del fentanilo, con el propósito de no cometer una imprudencia, actuar de manera muy responsable”, explicó el Presidente de México.

En su intervención, también informó que los integrantes del Gabinete de Seguridad de México viajarán esta semana a Estados Unidos para tratar el tema del tráfico de fentanilo y su consumo; así como lo relacionado con las armas. “Va a haber una reunión conjunta de cooperación”, anunció.

LA RESPUESTA DE LA PORTAVOZ CHINA

Luego de que López Obrador diera a conocer que envió una misiva a Xi Jinping para solicitar el control de los envíos de fentanilo desde China, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de dicho país, Mao Ning, hizo algunas declaraciones al respecto.

Durante una conferencia de prensa, Mao Ning dijo que el Gobierno chino ha mantenido una “postura firme” de control de las drogas, incluido en fentanilo, y que los problemas que enfrenta Estados Unidos con el opioide sintético se originan en ese país. “Los Estados Unidos deben enfrentar sus propios problemas, tomar medidas más sustanciales para fortalecer la supervisión interna y reducir la demanda”, agregó.

Apenas el pasado 2 de abril, López Obrador reveló la carta que escribió al Presidente de China para solicitar su ayuda e intervención en el tráfico de fentanilo a México, ya que a raíz de la crisis que enfrenta Estados Unidos por el consumo del opioide sintético, el país ha sido objeto de “groseros amagos” por parte de legisladores estadounidenses.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador recordó que se ha informado sobre todas las actividades para combatir el tráfico de drogas en el país, luego de que se echara a andar una campaña, “básicamente de legisladores del Partido Republicano”, con propuestas para intensificar la lucha contra el crimen organizado y la distribución de fentanilo con intervención militar de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

“El Presidente [Joe] Biden envió a una comisión, se ha llegado a un acuerdo de seguir trabajando de manera conjunta, lo estamos haciendo y también vinieron legisladores hace relativamente poco, de los dos partidos, y me hicieron un planteamiento”, señaló.

En el encuentro, que tuvo lugar el mes pasado, plantearon al mandatario mexicano que apoyara con su intervención para que China dejara de enviar fentanilo a México, Estados Unidos y Canadá.

“Además de que les informamos de lo que estamos haciendo, me plantearon: ‘¿Por qué no nos ayuda e interviene para que de China no envíen fentanilo a México, y también a Estados Unidos y a Canadá?’. Porque se supone que el fentanilo llega de Asia”, contó.