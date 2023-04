AMLO escribe a Xi Jinping: le pide frenar fentanilo. Lindsey Graham miente: Ebrard

El mensaje se da en un momento en el que funcionarios de ambos países han cruzado declaraciones sobre el tema de las drogas y luego de que congresistas republicanos, tanto en la Cámara de Representantes, como en el Senado de Estados Unidos, impulsan proyectos de ley para permitir el envío del Ejército de Estados Unidos a México; el representante Dan Crenshaw y el Senador Lindsey Graham lideran los esfuerzos legislativos más significativo

Ciudad de México, 4 de abril (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló hoy una carta a su homólogo de China, Xi Jinping, en la que le pide ayuda para detener el tráfico de fentanilo a México, mientras que el Canciller Marcelo Ebrard se dirigió desde Palacio Nacional al Senador radical republicano Lindsey Graham, quien acusa a los mexicanos de inundar de droga su país: “Miente”, le dijo.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador recordó que se ha informado sobre todas las actividades para combatir el tráfico de drogas en el país, luego de que se echara a andar una campaña, “básicamente de legisladores del Partido Republicano”, con propuestas para intensificar la lucha contra el crimen organizado y la distribución de fentanilo con intervención militar de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

“El Presidente [Joe] Biden envió a una comisión, se ha llegado a un acuerdo de seguir trabajando de manera conjunta, lo estamos haciendo y también vinieron legisladores hace relativamente poco, de los dos partidos, y me hicieron un planteamiento”, señaló.

En el encuentro, que tuvo lugar el mes pasado, plantearon al mandatario mexicano que apoyara con su intervención para que China dejara de enviar fentanilo a México, Estados Unidos y Canadá.

“Además de que les informamos de lo que estamos haciendo, me plantearon: ‘¿Por qué no nos ayuda e interviene para que de China no envíen fentanilo a México, y también a Estados Unidos y a Canadá?’. Porque se supone que el fentanilo llega de Asia”, contó.

Frente a las y los representantes de los medios de comunicación, el Jefe del Ejecutivo federal insistió en que México no produce fentanilo, sino que se trata de “una materia prima que se produce en Asia”. “También eso es importante aclararlo, quién produce”, agregó.

“Entonces les dije a los legisladores: ‘Voy a intervenir porque nosotros tenemos muy buena relación con todos los gobiernos del mundo, y, en especial, tenemos buena relación con el Gobierno de la República de China, y le voy a enviar una carta al Presidente de China’. Y ya lo hice”, anunció.

“Como no hay secretos, porque nosotros actuamos con transparencia, les voy a dar a conocer el contenido de la carta que le envié al Presidente de China a través de la Embajada y se la envié también al coordinador de los legisladores que me hicieron esa petición: por cierto, un Senador del Partido Republicano. Y me gustaría que se conozca la carta”, declaró el político tabasqueño.