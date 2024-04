Hello Kitty celebra 50 años con un delicioso helado de Moyo sabor fresa-kiwi

El Moyo fresa kiwi simboliza la continuación del encanto de Hello Kitty, además habrá popotes coleccionables y una serie de productos exclusivos.

Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).- Moyo y Hello Kitty se unen para celebrar los 50 años del icónico personaje que desde 1974 ha cautivado los corazones de millones alrededor del mundo con su ternura, con un helado sabor fresa kiwi, además de objetos coleccionables.

Hello Kitty ha sido la cara de miles de productos a lo largo de su historia, pero este año es especial por su quincuagésimo aniversario por lo que Moyo creó su helado especial de fresa-kiwi, que tiene lo mejor de las irresistibles frutas con una presentación tributo a los colores históricos de Hello Kitty. ​

El Moyo fresa kiwi simboliza la continuación del encanto de Hello Kitty, y estará disponible desde del 8 de abril hasta el 14 de julio en todas sus sucursales. Para hacerlo aún más delicioso, esta versión vendrá acompañada de toppings como: gomitas cherry, picafresas, chispas de chocolate blanco y popping de chamoy. ​

En Moyo también se puede disfrutar de un smoothie fresa kiwi acompañado de un popote coleccionable, hay tres diseños diferentes así que puedes ir varias veces para tener la colección completa, además hay galletas icónicas y macarrones fresa kiwi sabor con tres estilos imperdibles. Tienen un

Para los más fans de Kitty, se lanzará una serie de productos exclusivos y de muy buena calidad como: vasos, popotes y cucharas. Cada artículo tendrá una inscripción especial de “50 aniversario”. ​Habrá dos tiendas para adquirir los productsos especiales, estas estarán en Mundo E y otra en Santa Fe, sin embargo, será posible encontrar espacios de Moyo con la silueta de Hello Kitty.

Los seguidores de Hello Kitty deberán estar atentos a las redes de Moyo ya que habrá actividades como la de subir una foto tomada en el Photo Opportunity y compartirla en redes sociales para obtener topping gratis, otra es Ponte tus moños y vístete, si van con el moño icónico de Hello Kitty o con una playera podrán desbloquear la promoción y decir Hello Moyo.