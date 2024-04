SanoPecado, un restaurante donde lo saludable no está peleado con lo delicioso

En SanoPecado es muy importante el balance y disfrutar de la comida, ya que se enfocan en la nutrición y en demostrar que lo saludable no está peleado con lo delicioso.

Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).- Cada vez existen más opciones que demuestran que comer saludable y rico es posible, una de ellas es SanoPecado una propuesta de alimentación saludable y rica, de cocina natural, es decir, sin conservadores ni procesos químicos que ayuda a mejorar la calidad de vida.

Sara Mendoza, una de las fundadoras, contó que este restaurante nació en Guadalajara hace 7 años como el emprendimiento de dos mejores amigas que buscaban brindar algo saludable y divertido a la hora de comer, la misión era demostrar que lo saludable no está peleado con lo delicioso. Tras arduo trabajo lograron llegar a la Ciudad de México donde acaban de abrir su segunda sucursal.

“Muchas veces nos confunden con un concepto light pero en realidad SanoPecado es un concepto que busca nutrición, que sea lo más natural posible es por eso que tenemos un centro de distribución aquí [Ciudad de México] y otro en Guadalajara donde hacemos casi todo el producto final, por ejemplo nosotros producimos nuestro propio pan, hacemos nuestros postres, la panadería saludable, con el fin de estar seguros lo que se ofrece y se vende”, señaló Sara.

En SanoPecado es muy importante el balance, no privarse, si no disfrutar de la comida, no se enfocan en el conteo de calorías si no en el valor nutricional de cada platillo y cómo aporta a la salud física y mental, porque comer también contribuye a esta.

No usan azúcar refinada, esta se sustituye por endulzantes naturales que no disparen el índice glucémico, como la miel de agave, miel de abeja, mascabado. “Creemos que una filosofía o una vida saludable se basa en no privarte en disfrutar lo que haces y si encuentras una opción que sea orgánica, que no tenga azúcar, pero sabe dulce porque esta endulzada con otras opciones qué mejor”, apuntó Mendoza.

Cada mes cuentan con especial de temporada, ya sea en la barra que es donde preparan los smoothies y bowls o en la cocina donde se preparan los platillos calientes.

¿Qué pedir? Una gran opción son los hotcakes de harina de avena con topping de fresa, berries y miel de agave; los chilaquiles healty son otra opción, estos se preparan con totopos horneados y bañados en salsa, queso panela y crema orgánica; otro imperdible es el Avocado egg toast que lleva aguacate, huevo estrellado y ensalada de la casa.

La sucursal de SanoPecado Bosques se encuentra en Bosques de Los Ciruelos #194, Bosques de Las Lomas, Ciudad de México.

