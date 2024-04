Seis aspectos que se deben considerar al elegir un gimnasio para entrenar

Entre los aspectos a considerar al elegir un gimnasio están el costo, es importante comparar precios entre distintos clubs para elegir la mejor opción; revisar las instalaciones estén limpias y cuenten con equipo funcional también es muy importante.

Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).- Ejercitarse es un aspecto importante para alcanzar el bienestar y la salud integral, si bien, varios deportes pueden realizarse al aire libre, también está la opción de acudir a un gimnasio en el que se cuente con los elementos o maquinas que se necesiten para la rutina de cada persona, además de que estos espacios también son de los preferidos por razones sociales y de convivencia

Cada vez es más común la apertura de clubes y gimnasios para hacer ejercicio. Si bien este incremento favorece las opciones para los usuarios, resulta en ocasiones complejo decidirse por el mejor para ir a entrenar. Con esto en mente Fitnesscorp, empresa líder en comercialización, instalación, servicio y mantenimiento de equipos para gimnasios, compartió una lista de factores y aspectos a considerar antes de inscribirse a un gimnasio.

Costos

A nadie le gusta desperdiciar el dinero, por ello, es importante comparar precios entre distintos clubs para elegir la mejor opción. No siempre el más barato es la alternativa más efectiva y de igual manera no necesariamente el más caro resulta la mejor opción. Además del precio, verifica las promociones, si cobran inscripción o no, si cuentan con planes de parejas o familiares, o si tienen planes de pago o meses sin intereses.

“Consulta qué te ofrece por ese precio: clases, cortesía para invitados, entrenamiento personalizado o si el servicio tiene costo extra. Existen clubs con horario restringido que son más económicos. Si te funciona por la hora a la que acudirás, ese gimnasio es una buena opción”, recomienda Gustavo Rosas Sámano, director general de Fitnesscorp.

Si pertenece a una cadena de gimnasios, consulta si por el mismo precio tienes la opción de visitar el resto de los clubs o si tiene un costo extra ese tipo de membresía.

Ubicación

Así como se dice que la mejor escuela para los hijos es la que está más cerca de casa, lo mismo sucede con el gimnasio. “Lo ideal es que puedas llegar caminando ya sea desde tu casa o desde tu centro de trabajo. De ser así, las posibilidades de que llegues a faltar a tu entrenamiento por la distancia serán muy bajas”, explica Gustavo.

La idea de que puedas llegar caminando es porque no invertirás en estacionamiento o valet parking, ya que puedes dejar tu auto en casa e ir a entrenar o acudir antes o después de tu jornada laboral.

Instalaciones

Reza una popular frase que “Dependiendo el sapo, la pedrada”. En el caso de la elección de un gimnasio es importante que el pago de tu membresía corresponda a los beneficios que te ofrecen, que van desde un establecimiento limpio y espacioso; equipo funcional que reciba mantenimiento y no esté demasiado tiempo fuera de servicio; asesoría por parte de los entrenadores; clases grupales de tu preferencia, y en general, instalaciones acordes al pago, como baños, regaderas y otras amenidades, como sauna o vapor, incluso hay algunos que cuentan con cafetería, restaurante, spa y hasta espacio para trabajar, estilo coworking.

“Un gimnasio con alberca siempre resultará más caro comparado con los que no cuentan con una. Si el tuyo la tiene, aprovéchala y desquita lo que estás pagando por tu membresía”, sugiere Gustavo. De no ser así, inclínate por un club que no tenga piscina para que tu mensualidad no sea tan costosa.

Horarios

Si te has decidido a iniciarte en el mundo fitness debes comprometerte a acudir al menos de 4 a 5 días a las semanas, lo que significa que tienes que ajustar tus horarios, ya sea en la mañana, tarde o noche, para entrenar una hora. Por ello, es importante que marques una agenda de actividades para hacerte el hábito de ir al gimnasio.

“Está comprobado que en 21 días repitiendo la misma acción se crea un hábito, así que procura acudir siempre en la misma hora todos los días, al menos entre semana, para que te acostumbres a tu nueva rutina”, aconseja el experto.

Considerando la recomendación, valora el gimnasio que te ofrece mayor rango de horas de servicio, de esta manera podrás cumplir con tu objetivo, pues hay gimnasios que son 24 horas hasta los que cierran temprano.

Las críticas

Gracias a internet ahora es más fácil conocer desde las instalaciones de un gimnasio hasta las referencias de los usuarios. Así que tómate tu tiempo para investigar las opiniones de los deportistas a cerca del gimnasio que tienes en la mira.

“Explora en la red y consulta sus redes sociales, así podrás darte una idea del servicio y de la opinión de los clientes. Si hay una queja, revisa si tienen respuesta por parte de la administración y si dan solución a los problemas o no”, comparte Gustavo. Lo mismo con los anuncios, por ejemplo, si cerrarán más temprano por ser día festivo o para promocionar una nueva clase. Verifica que promuevan una comunicación activa que te garantice que serás escuchado cuando lo necesites.

Personal calificado

Para muchos hacer ejercicio o entrenar es montarse a una máquina, como caminadora o elíptica, y sudar por 40 minutos. La realidad es que ponerse en forma va más allá de eso. Se requiere de un entrenamiento completo que combine ejercicios de fuerza combinado con entrenamiento cardiovascular y para ello es importante apoyarte de los expertos.

Investiga si por el pago de la membresía incluye el asesoramiento o no. Así que, aprovechando la búsqueda por internet, consulta sobre el personal en piso, su experiencia y en qué se especializan, pues de ellos dependerá en gran medida que te mantengas comprometido con el ejercicio.

“El entrenador es el responsable de tu rutina, así que aprovecha al máximo su experiencia para tu propio beneficio. Un buen coach te debe enseñar cómo hacer el ejercicio, los levantamientos, las repeticiones y el peso que mejor se adecue a tus necesidades”, señala.