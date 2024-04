Dos policías municipales son asesinados en Tenango del Aire; los habían amenazado

El homicidio ocurrió a las 4:40 horas de hoy, cuando los elementos realizaban labores de seguridad y fueron atacados por sujetos armados.

Ciudad de México, 14 de abri (SinEmbargo).- Dos policías municipales fueron asesinados la madrugada de este domingo en el Municipio de Tenango del Aire, en el Estado de México.

De acuerdo con las autoridades mexiquenses, las víctimas -un hombre y una mujer- fueron identificadas como Yovani “N”, de 34 años, y Lucero “N”, de 31 años.

El homicidio ocurrió a las 4:40 horas de hoy, cuando los policías realizaban labores de seguridad y fueron atacados por sujetos armados, quienes les dispararon en al menos 15 ocasiones desde un automóvil color rojo, según el aviso que recibió la Dirección de Seguridad.

Por este hecho, enviaron a más elementos de la Policía Municipal al libramiento del Barrio de San Miguel, donde quedaron fueron localizados los cuerpos sin vida.

La misma dependencia detalló que ambos uniformados habían sido amenazados desde hace unos días, tras haber participado en una riña en el municipio mexiquense.

“Recibimos un llamado de auxilio vía radio de los elementos donde informaron que se encontraban en el lugar en mención y que les estaban disparando unas personas del sexo masculino desde un vehículo color rojo, los mismos que habían participado en una riña hace ocho días y que ya habían recibido amenazas de muerte desde entonces”, señalaron las autoridades.

Ante este suceso, se desplegó un operativo de seguridad en la zona para identificar a los responsables del crimen.

Los cuerpos de los agentes fueron trasladados a las inmediaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarles la necropsia de ley correspondiente. Mientras que, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y esclarecer lo sucedido.