Tres cuerpos calcinados son hallados en un automóvil sobre una carretera de Morelia

Las autoridades recibieron llamadas de emergencia en las que reportaron que había un vehículo quemado que mostraba daños por arma de fuego.

Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).- Los cuerpos de tres personas calcinadas fueron encontrados la mañana del domingo en el interior de un automóvil incendiado, en ciudad de Morelia, Michoacán.

De acuerdo con las autoridades municipales, el hallazgo fue reportado por personas que pasaban por la carretera Tacícuaro-San Nicolás Obispo, en la zona oeste de la capital michoacana.

Las autoridades recibieron llamadas de emergencia también de pobladores de la comunidad de Cuanajillo Grande, que señalaron que había un vehículo que mostraba daños por arma de fuego.

Los cuerpos de seguridad arribaron al lugar de los hechos para confirmar la presencia de las tres víctimas, mismas que no han sido identificadas.

Por este hecho, el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán llegó al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes.

También se desplegó un opertivo con la participación de la Policía Municipal y Guardia Civil.