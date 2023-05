¡Se fue! El que fuera el avión presidencial mexicano deja EU y ya viaja a Tayikistán

Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).- El avión Boeing 787-8, adquirido por Felipe Calderón y usado por Enrique Peña Nieto, finalmente despegó durante la madrugada de este domingo desde los Estados Unidos con destino al Aeropuerto Internacional de Dusambé, en Tayikistán.

De acuerdo con información de la plataforma Flight Aware, el vuelo OMD195 partió de San Bernardino, en el estado de California, a las 3:20 horas de este domingo y, con una duración aproximada de 16 horas y 11 minutos, el que fue el avión presidencial mexicano aterrizará en Tayikistán, país que adquirió el vehículo, este lunes a las 7:31 horas (tiempo local).

Fotos en redes sociales muestran a la aeronave, previo a su despegue, con las nuevas pegatinas y colores distintivos del Gobierno de Tayikistán; así como el nombre del dicho país desplegado en el fuselaje.

Repainted, the former Mexican Presidential 787 Dreamliner is ready to depart to Dushanbe, Tajikistan as OMD195. https://t.co/7GfRRC2Nuu

— Aeronews (@AeronewsGlobal) May 14, 2023